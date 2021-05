Réaction immédiate: Chelsea 2-0 Real Madrid

Chelsea 2-0 Real Madrid. Pas de finale cette année … Voici la réaction immédiate. En route: les notes des joueurs, les citations des presseurs et le podcast d’après-match.

C’était une bonne nouvelle pour les Madridistas cette semaine après que la victoire du week-end ait permis au Real Madrid de continuer à pousser l’Atlético pour la première place de la Liga. Le cycle apparemment sans fin de retour des joueurs à l’action s’est poursuivi alors que Fede Valverde, Ferland Mendy et le capitaine Sergio Ramos ont fait partie de l’équipe pour le match retour de la demi-finale contre Chelsea à Londres. Marcelo a également réussi à éviter le devoir d’observation électorale de retour à Madrid pour faire le voyage. Le line-up choisi est apparu aussi fort que possible, et il n’y avait pas de meilleure scène pour cela. Eden Hazard a pris le départ pour la première fois depuis sa convalescence. Nacho Fernández a eu un travail à faire à l’arrière droit, mais il était rafraîchissant, il était le seul joueur de l’équipe à ne pas opérer dans sa «position préférée». Après avoir tapé cette phrase, il est devenu évident que Nacho pourrait en fait agir à moins de trois avec Ramos et Éder Militão, rendant le plan de match beaucoup plus risqué. Avec Chelsea marquant un but à l’extérieur la semaine dernière à Madrid et le score se terminant à 1-1, le Real Madrid devrait marquer au moins une fois pour accéder à nouveau à la finale.

Le Real Madrid arborait des chaussettes noires du troisième kit à Stamford Bridge pour éviter un conflit de couleurs avec l’équipe locale. Je pensais que cela pourrait faire paraître les joueurs de Madrid assez lents sous l’angle de la télévision, mais ils ont en fait glissé agilement sur le terrain – profitant de la majeure partie de la possession au cours des dix premières minutes. Cependant, quand ils ont obtenu le ballon, Chelsea a profité de beaucoup d’espace, tout comme lors du match aller. Ils ont créé les premières occasions et ont même réussi à trouver le filet – mais le drapeau de hors-jeu a refusé à Timo Werner l’ouverture du score. Madrid a repoussé Karim Benzema qui a visé un tir juste au coin inférieur, mais le gardien de Chelsea a réussi à sauver la situation. Cela a presque immédiatement conduit au premier but du match, alors que Timo Werner hochait la tête le but le plus facile qu’il marquera jamais dans un filet vide après que Kai Havertz ait frappé la barre. Cela n’a pas changé l’objectif de Madrid qui avait toujours besoin d’un but pour avoir la chance de se qualifier pour la finale. Benzema a forcé un autre arrêt de Mendy à l’autre bout, mais Los Blancos ont été par ailleurs étouffés en attaque pour le reste de la mi-temps.

HT: Chelsea (1,41) 1-0 (0,39) Real Madrid – La philosophie xG (@xGPhilosophy) 5 mai 2021

Chelsea a commencé la deuxième mi-temps sur le pied avant, frappant la barre par une tête de Havertz avec Mason Mount puis tirant au-dessus. Madrid a continué de fournir peu de défi à la défense de Chelsea, mais Marco Asensio a donné au gardien quelque chose à faire peu de temps après avoir lancé un tir bas. Fede Valverde a également été introduit, mais les hôtes sont restés au top. Ils ont scellé l’égalité tardivement lorsque Mount a tapé le ballon devant Thibaut Courtois pour deux. En vérité, Madrid avait l’air satisfait du résultat – et n’avait jamais vraiment l’air de causer des problèmes à Chelsea. Le match s’est terminé avec un score de 2-0 et de 3-1 au total. Trois à l’arrière ont rendu l’équipe tremblante dès le début et il était surprenant de la voir se poursuivre jusqu’à ce match. Un risque qui n’a pas porté ses fruits. Focus se tournera maintenant vers la Liga dans une dernière tentative pour terminer la saison avec de l’argenterie. Qu’as-tu pensé du jeu?