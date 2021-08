Réaction immédiate : Deportivo Alavés 1-4 Real Madrid

Deportivo Alavés 1-4 Real Madrid (Benzema x2,Nacho & Vinícius Júnior). Voici la réaction immédiate au premier match de la saison. Bientôt : les notes des joueurs, les temps forts de la conférence de presse et le podcast d’après-match.

La nouvelle saison est à nos portes et le Real Madrid semble plus mal préparé que jamais après avoir exclu des joueurs tels que Dani Ceballos et Martin Ødegaard de la liste des inscrits pour la ligue. Bien que cela puisse rapidement changer, des rumeurs sur ce dernier joueur circulent sur Internet, le liant à un retour à Arsenal. Cette exclusion n’a fait qu’encourager davantage ces rumeurs et signifie qu’aucun des deux joueurs ne serait disponible pour l’ouverture de la saison. Un joueur qui a réussi à revenir dans la formation était Gareth Bale, avec un tout nouveau maillot numéro 18. Il a été rejoint par le débutant David Alaba dans une formation solide mais prévisible. Trois joueurs de Castilla ont fait le banc pour le premier match de compétition, Toni Fuidias cherchant à obtenir cette troisième place de gardien vacante dans l’équipe.

Le manque de recrutement au cours de l’été couplé à des départs douteux a créé un ton sombre de la part des fans concernant la saison à venir. Beaucoup pensent qu’il s’agit d’une équipe incapable de concourir pour de l’argenterie sérieuse, mais l’équipe a semblé forte en possession au cours de la première mi-temps – malgré la perte de dirigeants clés au sein de l’équipe ces derniers temps. Alaba s’est vraiment intensifié et avait l’air à l’aise dans son nouvel environnement, et l’équipe semblait bien préparée pour le football de compétition après un calendrier de pré-saison unique en raison de COVID-19. Ils ont également créé un certain nombre d’occasions, bien qu’à distance. Eden Hazard, Gareth Bale, Karim Benzema et Luka Modrić se sont tous rapprochés du bord de la surface après quelques séquences positives. Alavés avait également l’air bien avec le ballon et créait moins d’occasions encore plus proches alors que Joselu poussait le ballon au large. La mi-temps a terminé sans but.

Alaba me rappelle le premier match de Kroos pour le club. Sans couture, comme s’il était ici depuis 5 ans. – Kiyan Sobhani (@KiyanSo) 14 août 2021

Le Real Madrid a amélioré sa domination au début de la seconde période en prenant l’avantage grâce à Karim Benzema. La passe décisive d’Eden Hazard utilisant sa jambe arrière pour envoyer le ballon à l’attaquant français. Il est rapidement devenu deux après qu’un ballon lâche de Luka Modrić a été très bien accueilli par l’étirement Nacho Fernández qui a acrobatiquement battu le gardien. Benzema était bientôt de nouveau en action après que Fede Valverde se soit frayé un chemin à travers Alavés avant de trouver Karim qui, après quelques bobbles, a réussi à faufiler le ballon dans le filet pour trois. Avant que je puisse finir d’applaudir, les hôtes ont reçu une bouée de sauvetage. Éder Militão a joué une mauvaise passe en retrait, forçant Thibaut Courtois à abattre John Guidetti. La malédiction de la marche apparemment sans fin qui est Joselu a ensuite intensifié pour prendre une très forte pénalité et poursuivre son impressionnante série de buts contre son ancien club. Les Brésiliens Vinícius Júnior et Rodrygo Goes ont été recrutés pour remplacer Hazard et Bale, mais cela n’a pas empêché Alavés d’essayer de poursuivre ce retour de rêve alors qu’ils mettaient la pression. Isco, Marco Asensio et Luka Jović ont été introduits pour briser le jeu. Même dans le temps additionnel, Madrid n’avait pas fini, avec Alaba mettant un si bon ballon dans la surface que Vinícius Júnior devait simplement se connecter pour marquer. Connect, il l’a fait, le match se terminant quelques secondes plus tard pour compléter la ligne de score de 4-1 – ce qui signifie que les visiteurs rapporteront les trois points à la capitale le jour de l’ouverture.

Il est difficile de tirer des conclusions sur la base de ce seul match, et rien ne peut être prédit pour les matchs à venir – mais ce résultat et cette performance pourraient changer l’état d’esprit de beaucoup de fans nerveux, avec l’équipe sortant et jouant un et un match confiant pour remporter leur première victoire de la saison. La fenêtre de transfert n’étant pas encore terminée, les choses pourraient prendre une autre tournure dans les deux sens. Hazard et Bale ont été deux des plus gros points positifs du match, tous deux réalisant leurs meilleures performances sous le maillot du Real Madrid depuis un certain temps. Qu’avez-vous pensé de la victoire ? Cela a-t-il apaisé les nerfs ou avez-vous toujours fait confiance à Carlo et à ses hommes ?