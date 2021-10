Réaction immédiate : Elche 1-2 Real Madrid

Il a fallu quelques années pour y arriver, mais Vinicius fait enfin le grand saut et devient l’un des meilleurs attaquants du monde. Au cours des deux saisons précédentes, il avait marqué 6 buts en 64 matches de championnat. Cette saison, il compte déjà 7 buts en seulement 11 matchs. Et c’est un grand moment pour lui d’atteindre ce niveau car en ce moment les hommes d’Ancelotti ont beaucoup de mal à contrôler les matchs.

Pour ce match, Ancelotti a choisi de faire un peu de rotation, laissant Karim Benzema hors de l’équipe de la journée pour lui offrir un week-end de repos bien mérité. La formation pour le match comportait la forme habituelle du 4-3-3, mais aussi deux noms inhabituels dans le onze de départ : Marcelo à l’arrière gauche et Mariano en tant qu’attaquant. Le premier ne surprend pas beaucoup puisque Miguel Gutierrez est blessé, mais le second est un choc étant donné que Luka Jović devait commencer. Cependant, il semble que l’attaquant serbe n’était pas à 100% physiquement car il se remet encore d’un coup.

Malgré les limites de Mariano, ses mouvements agressifs et sa cadence de travail sont utiles pour l’attaque du Real Madrid. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, cependant, c’est qu’à la 22e minute, Mariano fournirait à Vinicius une aide au talon digne de Guti. Vinicius a terminé avec précision et de la glace dans les veines malgré le tir avec son pied gauche plus faible. Bravo également à Casemiro, qui est revenu à son meilleur niveau après le match du Shakhtar. Lui et Militão ont parcouru beaucoup de terrain aujourd’hui pour se protéger des attaquants d’Elche.

Avant ce but, le Real Madrid a dû faire face à une blessure malheureuse de Rodrygo, qui a été remplacé par Asensio.

Après le but, le Real Madrid s’est retiré dans un bloc 4-1-4-1 plus profond et a donné l’initiative à Elche. Peut-être trop d’initiative, pourrait-on dire, car l’équipe locale a finalement dominé le Real 7 à 5 à la fin de la première mi-temps. La plus grande menace d’Elche tout au long du match était un Lucas Boyé en forme, qui semblait capable de transformer le melon que ses coéquipiers lui lançaient en une chance de marquer. Boyé a fait du bon travail en tenant le ballon et en dribblant contre les défenseurs du Real Madrid et il était une menace constante en essayant de faire des courses derrière la ligne défensive. Il a forcé un gros arrêt de Courtois sur une pause à la 18e minute. L’autre grande chance d’Elche est venue à la 38e minute, lorsque Boyé a réussi à faire pression sur Alaba, et Pastore a fourni une passe décisive exceptionnelle que Lucas Pérez n’a pas bien terminée.

Au cours de la seconde mi-temps, les choses ne se sont pas nécessairement améliorées pour Los Blancos. L’équipe avait plus de possession et d’occasions au début, mais Elche faisait des dégâts à la pause. Le Real Madrid semblait très vulnérable dans ces transitions lorsqu’il a perdu le ballon, avec de gros écarts au milieu de terrain qui ont permis aux joueurs d’Elche de faire des passes précises à leurs attaquants. Et encore une fois, Boyé a continué d’être un casse-tête pour la défense du Real.

Les choses se sont un peu facilitées à la 63e minute lorsque le milieu de terrain Raul Guti (quel nom pour un footballeur !) s’est fait expulser après un tacle sévère sur Kroos qui lui a valu un deuxième jaune. Elche a perdu un peu d’initiative ici, et le Real Madrid a eu une longue période de possession et de contrôle. Cependant, comme lors du match contre Osasuna, l’équipe manque toujours d’organisation offensive et dépend beaucoup de l’énergie et de l’inspiration individuelle de Vinicius.

Heureusement, Vini assume volontiers une telle responsabilité. À la 72e minute, une superbe passe de Kroos a franchi la ligne de pressing d’Elche et a trouvé Modric, qui a glissé un ballon à Vinicius en courant derrière la défense d’Elche. Il semblait que la starlette brésilienne manquerait d’espace pour tirer, mais juste au moment où le gardien sortait pour attraper le ballon, Vinicius a produit une finition ébréchée spectaculaire de cet angle super serré pour marquer le deuxième but et presque condamner le match.

Et je dis presque parce qu’à la toute fin, il semblait que les choses allaient devenir incontrôlables. Une mauvaise passe de Casemiro lors d’une séquence d’accumulation à la 86e minute a rebondi sur un joueur d’Elche et a atterri aux pieds de Pere Milla, qui a marqué pour le 1-2. Bien qu’il n’ait que dix hommes, Elche a mis la pression sur le Real dans ces dernières minutes à la recherche d’un autre but.

Au total, ce n’était pas la performance la plus convaincante des hommes d’Ancelotti. L’équipe a toujours du mal à contrôler les matchs, surtout maintenant qu’elle défend plus profondément. Heureusement, Vinicius et Benzema jouent à un niveau si élevé qu’ils compensent souvent les problèmes tactiques.