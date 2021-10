Réaction immédiate : Espanyol 2-1 Real Madrid

Espanyol 2-1 Real Madrid (Benzema). Voici la réaction immédiate à la défaite. Ne manquez pas les détails de la conférence de presse, les notes des joueurs et le podcast.

Avec Barcelone et l’Atlético Madrid s’affrontant ce week-end, ce match est devenu une très bonne opportunité pour le Real Madrid d’en profiter et de creuser l’écart de points au sommet. Carlo Ancelotti a opté pour un milieu de terrain à quatre, avec Eduardo Camavinga, Toni Kroos, Fede Valverde et Luka Modrić tous partants. David Alaba a été choisi pour occuper le poste d’arrière gauche qui était dans l’esprit de beaucoup récemment, Nacho Fernández remplaçant l’arrière central. Le banc était le plus ancien depuis longtemps, avec seulement Miguel Gutiérrez et Luis López appelés de la réserve. Karim Benzema avait le brassard aujourd’hui. L’opposition s’est alignée avec seulement deux diplômés de Castilla répertoriés – le vétéran Diego López dans le but et Raúl de Tomás à l’avant, qui est un réel danger en son temps.

En regardant la feuille d’équipe, il n’était pas vraiment clair qui jouerait dans quelle position au début, mais il est rapidement devenu clair qu’Alaba serait chargé de se lever et de revenir sur le côté gauche – et Lucas Vázquez sur la droite. En vérité, cela semblait un peu déconnecté et c’est l’équipe locale qui a pris l’avantage grâce à cet homme Raúl de Tomás alors qu’il terminait un ballon bas dans la surface. Mis à part l’occasion étrange de Benzema, Los Blancos n’a pas causé beaucoup de problèmes. L’Espanyol ne s’est pas vraiment enfui avec le match non plus, et en plus d’avoir l’air dangereux après avoir repris possession de la balle à l’occasion, les deux équipes ont contribué à faire de cette mi-temps une mi-temps vraiment ennuyeuse. Madrid avait tout à faire en seconde période après avoir terminé le premier 1-0.

Camavinga a vraiment eu du mal à comprendre comment se rendre utile en possession. Trop erré et n’offrait pas un équilibre constant sur la gauche. Cela n’aide pas que la structure offensive globale ne soit pas très définie. – tácticas del enemigo para desestabilizar (@OmVAsports) 3 octobre 2021

La pause n’a pas eu d’incidence sur la façon dont l’équipe jouait, les joueurs clés semblant plus nerveux que jamais lorsqu’ils étaient sur le ballon. Les choses ont vraiment mal tourné lorsque l’Espanyol a doublé son avance grâce à Aleix Vidal. L’Espanyol a pris le contrôle du match et aurait été plus avancé sans les interventions défensives vitales de Lucas Vázquez. Madrid a ensuite récupéré un but sur un moment de pure qualité de Benzema alors qu’il contournait la moitié de la défense et plaçait avec précision le ballon dans le coin depuis le bord de la surface. Benzema a presque réalisé le miraculeux une fois de plus, mais ce qui aurait été l’égalisation a été exclu pour hors-jeu. Le match s’est terminé avec l’Espanyol s’enfuyant avec la victoire. Le Real Madrid reste actuellement en tête du classement, mais sa position est désormais menacée avec Séville imminente et toujours à jouer. Que pensez-vous du jeu ?