Réaction immédiate: Getafe 0-0 Real Madrid

Comme prévu, la visite du Real Madrid à Getafe n’a pas été agréable, se terminant 0-0 et perdant deux points. L’entraîneur Zinedine Zidane a décidé de commencer avec une formation 4-2-4 avec Isco et Modric au milieu de terrain avec l’aide occasionnelle d’Asensio ou de Rodrygo, tandis que Mariano et Vinicius ont complété l’alignement en jouant à l’avance.

Voici quelques notes rapides sur le jeu.

Modric a joué profondément et l’équipe a raté sa présence et sa créativité. Pour la plupart, aucune des deux équipes n’a eu un bon jeu au milieu de terrain aujourd’hui et le terrain sec n’a pas aidé. Madrid a eu du mal à déplacer le ballon efficacement et ne s’est amélioré que légèrement une fois que Zidane a décidé de jouer Antonio Blanco hors du banc, permettant à Modric d’avoir un plus grand impact offensif. Isco était positif, Rodrygo n’était pas du tout un facteur et était pour la plupart invisible. Aucun d’eux n’a joué de nombreuses minutes pertinentes jusqu’à présent cette saison et il n’est pas facile pour une réserve d’avoir un impact alors qu’elle a manqué de constance toute l’année. Cependant, Isco a essayé de contribuer et était le principal moyen de Modric de faire avancer le ballon. D’un autre côté, Rodrygo avait l’air timide et n’a pas profité de l’occasion qui lui était donnée. Le jeune attaquant était visiblement frustré lorsque Zidane l’a sorti du match à la fin de la seconde période. Militao était impressionnant, une fois de plus. Lui et Chust ont réalisé des performances très solides compensant souvent les chiffres d’affaires et les erreurs d’Odriozola et de Marcelo. Le Real Madrid sera en difficulté si Mendy, Nacho et Carvajal continuent de manquer de temps. Le Real Madrid n’a peut-être pas la profondeur nécessaire pour se battre à la fois pour la Liga et la Ligue des champions. Les vétérans comme Kroos et Benzema avaient besoin de repos et le temps de Modric pour en obtenir arrive bientôt. Zidane lui-même a déclaré que l’équipe était fatiguée juste avant El Clasico. Madrid vient de perdre deux points et est trois derrière l’Atletico dans le tableau. Ils devront également visiter Cadix mercredi dans ce qui devrait être un match encore plus difficile que celui-ci étant donné les circonstances.