Réaction immédiate : Getafe 1-0 Real Madrid

Getafe 1-0 Real Madrid. Vous trouverez ci-dessous la réaction immédiate au match. À venir : les notes des joueurs, les temps forts de la conférence de presse et le podcast d’après-match.

Thibaut Courtois et Fede Valverde étaient sur le point de rater ce match en raison de COVID-19, mais une reprise rapide a assuré qu’ils pourraient être impliqués pour ce coup d’envoi de jour. L’homme vedette Vinícius Júnior et Eduardo Camavinga n’ont pas été aussi chanceux et n’ont pas été inclus dans l’équipe malgré des tests positifs en même temps. En plus de cela, Dani Carvajal et Gareth Bale sont restés indisponibles en raison d’une blessure. Lucas Vázquez était assis à l’arrière droit pour s’adapter à cela, Rodrygo Goes prenant la place de Vinícius à l’extérieur. Eden Hazard a pris place sur le banc aux côtés de trois joueurs de Castilla, dont le récent débutant Peter González. Karim Benzema était le capitaine de l’équipe aujourd’hui.

Getafe était impatient de laisser le Real Madrid expérimenter son approche dès la première minute, avec deux défis à réserver – mais étant écartés en raison de la précocité du match. L’arbitre a cependant réussi à calmer le jeu, et Éder Militão l’a reflété. Il était beaucoup trop détendu après avoir décidé d’essayer de retourner le ballon vers Courtois, avant d’être pris à la tire par Enes Ünal dans la surface, offrant à l’attaquant une simple finition pour mettre les hôtes devant. Cela s’est presque produit contre quelques minutes plus tard, mais Courtois a été rapide sur ses pieds pour dégager le ballon. Ce dégagement revenait directement à Nikola Maksimović, dont le terrible effort revenait directement au grand Belge, mais il aurait vraiment dû être deux. Luka Modrić a répondu pour Madrid avec une frappe à longue distance qui avait besoin d’être sauvée pour rester à l’écart. Le Croate s’est ensuite approché encore plus, frappant la barre transversale après un bon jeu de Benzema et Rodrygo. Les meilleures chances du Real Madrid de la mi-temps sont survenues après des sifflets de hors-jeu et d’infraction – et Rodrygo et Ferland Mendy n’ont toujours pas pu atteindre la cible. Les joueurs et Carlo Ancelotti sont tous deux retournés dans les vestiaires, derrière, et d’une manière visiblement frustrée.

Un joueur peut faire une erreur et Militao l’a certainement fait. Le plus gros problème pour moi est qu’il se plaint à l’arbitre et lève les mains plutôt que d’essayer de le réparer. En grandissant, les entraîneurs vous disent toujours que c’est le jeu après une erreur qui vous définit. – Matt Wiltse (@MattWiltse4) 2 janvier 2022

Ancelotti n’était pas satisfait de ce qu’il avait vu en première mi-temps et, par conséquent, Marcelo et Eden Hazard ont été amenés immédiatement à la mi-temps. Cela a un peu affûté l’équipe, mais ils ne semblaient toujours pas prêts à vraiment concourir. Casemiro est venu le plus près du but, utilisant une bonne technique pour forcer David Soria à effectuer un arrêt. Le remplaçant Mariano Díaz a pris la tête, mais il semblait que ce n’était pas le jour du Real Madrid. Peter est à nouveau appelé comme le dernier espoir aux côtés d’Isco, mais encore une fois il est trop tard. Le coup de sifflet final a confirmé la défaite 1-0 méritée de Madrid dans le derby local. Les joueurs ont été plus lents à réagir et à prendre des décisions que leurs rivaux, et cette robustesse devra être surmontée rapidement si le club veut conserver son avance en Liga. Un manque de connexion et de qualité sur le ballon a scellé leur sort ce jour-là. Un mois de janvier lent pourrait voir tout leur bon travail jusqu’à présent cette saison rapidement annulé. Quels étaient vos sentiments à propos du jeu ?