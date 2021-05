Réaction immédiate: Grenade 1-4 Real Madrid

Grenade 1-4 Real Madrid (Modrić, Rodrygo, Odriozola et Benzema). La course au titre perdure … Voici ma réaction immédiate. En route: les notes des joueurs, les citations des matchs et le podcast ManagingMadrid!

Avec seulement trois matchs à jouer en Liga, le seul tir du Real Madrid au titre devrait s’accompagner de trois victoires – ainsi que d’un peu de chance avec des résultats ailleurs. L’Atlético Madrid avait déjà remporté sa première de trois finales après une bataille avec la Real Sociedad, donc tout sauf une victoire contre Grenade pour le Real signifierait la fin. Il y a eu un vrai changement avec le 11 de départ, avec non pas un – mais deux joueurs de Castilla répertoriés dans la formation. Miguel Gutiérrez est arrivé à l’arrière gauche, et Marvin Park a été confié pour commencer à l’arrière droit. Ce n’était bien sûr pas la première fois, et son sort contre Getafe était en fait plutôt prometteur. Pourtant, il était intéressant de voir Marvin sélectionné avant le véritable arrière droit de Castilla ou même Álvaro Odriozola. Les joueurs restants étaient tous assez standard avec les deux ailiers brésiliens Rodrygo Goes et Vinícius Júnior déployés en attaque.

Tous les nerfs d’avant-match que les fans auraient pu avoir à propos de Madrid se seraient installés tôt ici, car il était clair que les visiteurs étaient venus avec le bon état d’esprit. Luka Modrić a mis son équipe en avant au bon moment quand il a été retrouvé très près du but par une belle passe lissée de l’arrière gauche de Castilla Miguel. Le Croate n’allait jamais se tromper à partir de là avec le temps qui lui était offert et a envoyé Madrid en tête. C’était 2-0 avant la mi-temps, avec encore une autre passe grâce à un joueur de Castilla. Cette fois, Marvin Park a apporté la touche importante, mais en toute honnêteté envers Rodrygo – il a fait tout le reste! Le Brésilien a porté le ballon dans la surface avant de retirer le coin inférieur.

Grenade a veillé à ce que la seconde mi-temps soit beaucoup plus difficile et plus inconfortable pour Madrid – et a immédiatement commencé à exercer plus de pression sur la défense qu’elle n’en a réussi tout au long de la première mi-temps. Cela a conduit à un but, alors qu’ils se sont échappés sur le comptoir après une attaque de Madrid et ont finalement réussi à faufiler le ballon devant Thibaut Courtois malgré ses meilleurs efforts. La réponse de Los Blancos a été excellente et elle est devenue trois en un rien de temps. Eden Hazard a repoussé le ballon au-dessus du but pour que le remplaçant Álvaro Odriozola écrase la maison. Avant que j’aie eu le temps de noter le buteur, Karim Benzema a profité d’une erreur de gardien pour marquer le quatrième et mettre le jeu au lit. Courtois a produit deux arrêts de marque pour empêcher Grenade de mordre, mais Madrid est resté en contrôle et a vu la forte victoire. Le Real Madrid reste à deux points de son voisin de l’Atlético avec maintenant seulement deux matchs à jouer …