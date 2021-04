Réaction immédiate: Liverpool 0-0 Real Madrid

Liverpool 0-0 Real Madrid. Madrid passe en demi-finale. Voici la réaction immédiate. Prochaine étape: notes des joueurs, presseurs et podcast d’après-match!

Le Real Madrid avait une avance de 3-1 à maintenir après une très bonne performance aller, mais il devait maintenant se rendre au célèbre stade d’Anfield pour réserver sa place en demi-finale de la Ligue des champions. Une victoire du week-end à El Clásico pour renforcer les espoirs de titre de champion aura fait de Los Blancos le monde du bien, et la confiance serait très élevée à l’approche du match. Cependant, Madrid était toujours sans plusieurs joueurs clés et a dû commencer le match avec Fede Valverde à l’arrière droit après que Lucas Vázquez ait été confirmé comme absent pour la saison. Outre ce changement, l’équipe était similaire à l’équipe qui a battu Liverpool la semaine dernière, ainsi qu’à celle qui a vaincu Barcelone. Les joueurs de Castilla Víctor Chust, Marvin Park et Sergio Arribas sont revenus sur le banc pour celui-ci.

Karim Benzema a pris un gros coup dans la première minute après que James Milner s’est attrapé la cheville lors d’un tacle, ce qui a secoué le Real Madrid momentanément. Mohamed Salah s’est retrouvé net après que Sadio Mané l’ait joué, mais Thibaut Courtois a effectué un formidable arrêt pour éviter le désastre. Une minute plus tard, Courtois a nié Salah une fois de plus sous un angle serré. Les choses se sont arrangées alors que Luka Modrić commençait à tirer les ficelles, mais Courtois devait encore effectuer un excellent arrêt pour refuser à James Milner de loin. Benzema aurait pu tuer tout le match nul au compteur, mais sa passe interceptée a frappé le poteau pour sauver Liverpool. Cette chance a complètement tué l’aiguillon du match – et Madrid semblait beaucoup plus à l’aise et capable de contenir les hôtes. Liverpool a mis la pression vers la fin de la première mi-temps, mais à part une frappe élevée de Salah et un penalty impliquant Mané – ils n’ont pas été en mesure de trouver un objectif vital pour commencer le retour.

27 – Thibaut Courtois (50 apparitions en Ligue des champions) a sauvé 27 des 34 derniers tirs cadrés qu’il a affrontés pour le Real Madrid toutes compétitions confondues (sept buts encaissés). Géant. pic.twitter.com/1dStCb7VYL – OptaJose (@OptaJose) 14 avril 2021

Liverpool est sorti en poussant depuis le départ, avec Roberto Firmino se rapprochant d’une minute, mais Courtois était à nouveau égal. Le jeu est ensuite redevenu plutôt apprivoisé, Liverpool recherchant tranquillement des ouvertures qui venaient rarement. Fede Valverde a joué un ballon ridicule sinon chanceux en avant à Vinícius Júnior, mais le Brésilien n’a pas pu contourner son compatriote Alisson Becker comme au match aller. Liverpool a ensuite eu des chances à la fois par Salah et Diego Jota, mais sans succès. Benzema a repoussé une autre chance après être passé au cours des dix dernières minutes, mais cela n’a pas fait beaucoup de différence car à part quelques croix dans la région, les hôtes n’ont pas réussi à obtenir même la moitié de ce dont ils avaient besoin cette nuit. Salah a testé Courtois une fois de plus à la mort, mais c’était un test que le grand Belge allait toujours passer avec facilité. Le coup de sifflet final a confirmé la place du Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions!

Le Real Madrid est donc en demi-finale après avoir terminé une énorme semaine de superbes résultats des matches les plus difficiles de la saison jusqu’à présent. Ce sera Chelsea qui se dressera sur le chemin de Madrid alors qu’ils tenteront d’atteindre une nouvelle finale européenne. Le match était légèrement inconfortable à regarder, mais grâce à la manière calme de Madrid, il n’est jamais devenu atroce. Les performances défensives ont été marquées, Casemiro effectuant plusieurs interceptions vitales – et la défense de fortune annulant les trois premiers de Liverpool. Courtois réclamerait probablement toujours mon homme du match, avec des arrêts qui ont maintenu le Real Madrid dans la compétition et une performance de haute qualité que nous sommes devenus tellement habitués à voir de sa part. Avez-vous été satisfait de la performance? Jusqu’où pensez-vous que le Real Madrid peut aller dans cette compétition?