Réaction immédiate : Osasuna 0 – 0 Real Madrid

Contre l’une des (et peut-être la plus) ligne(s) défensive(s) organisée(s) contre laquelle le Real Madrid a joué toute la saison, les hommes de Carlo Ancelotti ont eu du mal à casser le bloc bas de l’équipe d’Osasuna de Jagoba Arrasate.

C’était l’histoire de la possession dominante du Real Madrid contre les lignes défensives orchestrées d’Osasuna; et le côté gauche du Real Madrid contre la structure compacte d’Osasuna et ses rotations défensives rapides.

J’aimerais obtenir ces commutateurs plus rapidement vers Camavinga / Carvajal / Asensio. Au moment où le ballon arrive, Osasuna a tout le temps de se réinitialiser. – Kiyan Sobhani (@KiyanSo) 27 octobre 2021

Le Real Madrid avait le ballon, et beaucoup. Ils se sont tournés vers Vinicius et Benzema pour battre plusieurs joueurs sur le côté gauche; et tandis que Vinicius est arrivé à sa place grâce à son talent, Osasuna avait une couverture centrale, et Nacho Vidal – qui avait lui-même un solide jeu défensif en tant qu’arrière droit d’Osasuna – avait une bonne aide des défenseurs intérieurs.

La plupart de la menace posée par les hommes d’Ancelotti en première mi-temps provenait de tirs à longue distance qui sont passés au-dessus de la barre ou juste à côté, et Los Blancos étaient vulnérables à l’attaque de transition étrange des Basques – bien que Camavinga et Casemiro aient tous deux comblé ces lacunes efficacement.

La réponse d’Ancelotti pour fournir au Real Madrid plus d’équilibre dans la phase offensive était de remplacer, à la mi-temps, Eduardo Camavinga pour Rodrygo Goes. Camavinga, qui était bon en tant que milieu de terrain résistant à la presse et défenseur du corps en transition, ne jouait pas un jeu très vertical offensivement, et c’était peut-être la pensée d’Ancelotti en faisant entrer Rodrygo et en laissant Asensio sur le terrain. Et à l’honneur d’Ancelotti, Rodrygo a engagé des joueurs en seconde période et a même ouvert les choses avec un brio individuel en dribblant Juan Cruz sur le flanc.

Au fur et à mesure que les hommes d’Ancelotti avançaient, le thème restait le même. Les Blancs ont pu lancer beaucoup de balles dans la surface de six mètres – mais la plupart d’entre eux ne se sont connectés à personne, et tous les tirs du Real Madrid étaient soit à distance, soit fortement contestés.

Osasuna, fatigué tout au long du match, a eu du mal à mettre en place des attaques de transition significatives alors que le match se rapprochait de plus en plus du coup de sifflet final – bien qu’ils aient eu une énorme chance de 3 contre 2 où ils ont frappé le poteau (de Moncayola), et pourraient J’ai facilement gagné le match grâce à cette attaque.

