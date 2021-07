Réaction immédiate : Rangers 2-1 Real Madrid

Rangers 2-1 Real Madrid (Rodrygo va). Voici la réaction immédiate à la première perte de l’été. En route : les temps forts de la conférence de presse et le podcast ManagingMadrid.

Le Real Madrid avait déjà disputé deux matches amicaux de pré-saison à huis clos et Valdebebas, et ils étaient toujours sans les stars internationales pour le premier voyage à l’extérieur de l’été en Écosse. La ligne de départ se composait cependant des joueurs les plus seniors disponibles. Cela comprenait toujours les joueurs de Castilla Víctor Chust et Antonio Blanco, avec d’autres revenant de périodes de prêt tels que Luka Jović et Martin Ødegaard. Marcelo avait le brassard de capitaine à Ibrox. Ce n’était que la deuxième apparition du Real Madrid dans ce célèbre stade, la première étant une victoire 1-0 lors de la Coupe d’Europe 1963/64.

Les Rangers auraient pu et auraient dû mener 1-0 dans les deux minutes après que le cadeau d’Isco a permis aux hôtes de placer un centre vraiment dangereux qui ne pouvait pas être dirigé vers le but. Le Real Madrid s’est ensuite installé et a réussi à prendre la tête quelques minutes plus tard. Ødegaard a ramassé le ballon dans sa propre moitié et s’est rendu profondément en territoire ennemi, avant de trouver Rodrygo Goes – qui a terrassé un défenseur avant de terminer le plus calmement possible devant Allan McGregor. Pour un match de pré-saison, il y avait un certain nombre de bonnes occasions, dont beaucoup venaient de l’équipe locale. Ils n’ont pas hésité, avec Ryan Kent et Fashion Sakala impressionnants à l’avant. La meilleure chance des Rangers est venue de Kent alors qu’il frappait la barre après qu’un centre l’ait trouvé à l’intérieur de la surface de réparation de six verges. Andriy Lunin a dû égaler un certain nombre de frappes basses sur son chemin, semblant à la fois vif et courageux face à des défis aériens.

Les Rangers ont continué à pousser en seconde période, semblant très désireux d’obtenir un résultat historique pour le club. Ils ont égalisé autour de la dizaine de minutes après que Lucas Vázquez a été pris à la tire juste à l’extérieur de la surface. Le ballon est tombé sur Sakala qui l’a fracassé devant la gauche de Lunin. Les joueurs de Castilla Sergio Arribas, Mario Gila, Marvin Park, Miguel Gutiérrez, Iván Morante et Carlos Dotor sont ensuite tous entrés en jeu. Les Rangers ont naturellement commencé à dominer, bien qu’un lien entre l’actuel ailier Marcelo et Gutiérrez se soit terminé avec le jeune arrière latéral frappant le poteau. Nacho Fernández a rendu les choses encore plus difficiles lorsqu’il a été expulsé pour un défi stupide et élevé pour remporter son deuxième jaune du match. Cela a permis aux Rangers de prendre les devants une minute plus tard grâce au remplaçant Cedric Itten. Le match s’est terminé 2-1 contre les Rangers qui ont infligé à Madrid leur première défaite de la pré-saison. Bien sûr, cette équipe très maigre et jeune au début de son programme estival ne prêtera pas attention à ce résultat – mais il y a des performances et des problèmes sur lesquels il faut naturellement s’appuyer au fur et à mesure que la pré-saison se poursuit. Restez dans les parages pour le podcast ManagingMadrid qui arrive bientôt…