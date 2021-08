Réaction immédiate : Real Betis 0-1 Real Madrid

Real Betis 0-1 Real Madrid (Dani Carvajal). Voici la réaction immédiate à la victoire au Benito Villamarín. A venir : les notes des joueurs, les citations de la conférence de presse et le podcast ManagingMadrid.

Parmi tout le chaos que la semaine dernière a apporté, le Real Madrid avait un match à remplir. Le voyage au Real Betis se déroule rarement sans heurts, et avec plusieurs joueurs qui continuent de s’asseoir avec des blessures – celui-ci ne serait pas différent. Le côté gauche était tellement épuisé avec Marcelo et Ferland Mendy sortis, que la starlette castillane Miguel Gutiérrez a été amenée à commencer à leur place. Parmi les autres surprises, citons le banc d’Eden Hazard, alors que Gareth Bale a conservé sa place de titulaire en attaque. Karim Benzema était le capitaine de l’équipe aujourd’hui.

La première mi-temps a été aussi ouverte que possible, le Real Madrid semblant dangereux en attaque – souvent avec Isco impliqué dans la préparation. De l’autre côté, ils auraient très bien pu être en retard à la pause si Thibaut Courtois n’avait pas effectué son virage héroïque habituel. Il a réalisé un excellent arrêt en plongeon pour empêcher Nabil Fekir d’un coup franc délicat. Le match était loin d’être sûr, les deux équipes n’ayant pas réussi à reprendre le contrôle ou à calmer l’intensité. L’une ou l’autre équipe aurait pu marquer plusieurs fois un autre jour. Malgré le jeu brouillon et les ouvertures constantes, la moitié a réussi à terminer sans but.

Madrid a lancé la seconde mi-temps avec une autorité bien nécessaire. Benzema s’est approché de très près avec un effort de la tête après que Gareth Bale ait livré un délicieux centre, mais le gardien a bien fait de repousser le ballon. Une minute plus tard, une séquence identique a vu le ballon au fond des filets, mais Benzema était hors-jeu alors qu’il passait le ballon de la tête devant le gardien. Il a fallu quelques minutes nerveuses pour créer le premier but, alors que le Betis s’est retrouvé à deux contre un autour de la surface du Real Madrid sur le comptoir. Ils ne pouvaient que passer le ballon à Miguel, et le ballon a ensuite été rapidement déplacé vers le haut du terrain, avec Benzema traversant le ballon pour que Dani Carvajal reprenne doucement la volée. David Alaba a presque été contraint de marquer contre son camp après que le Betis ait répondu rapidement, mais Madrid a réussi à surmonter le corner résultant et à dégager le ballon. Mis à part quelques efforts divers de Víctor Camarasa pour le Betis et du remplaçant Marcos Asensio pour les visiteurs, les chances semblaient se tarir vers la fin du match. C’était, jusqu’à la toute fin, lorsque Christian Tello a cadré le ballon dans la surface à Martín Montoya, mais Courtois était là une fois de plus pour refuser une finition désastreuse avec un bon arrêt. Cet arrêt a confirmé le score de 1-0, Madrid reprenant les trois points dans la capitale. La victoire élève momentanément le Real Madrid au sommet du classement avec deux victoires en trois matchs. Avez-vous apprécié cette victoire ? Assurez-vous de rester dans les parages pour les notes des joueurs et le podcast d’après-match.