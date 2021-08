Réaction immédiate : Real Madrid 0-0 AC Milan

Avec toute la folie qui s’est produite dans le monde du football au cours de la semaine dernière, voir Gareth Bale de retour dans un maillot madrilène portant le numéro 50 n’a pas semblé aussi inhabituel qu’on pourrait le prévoir. Le Gallois est entré dans une formation plus solide que lors du premier voyage de pré-saison en Écosse contre les Rangers. Six joueurs de Castilla ont encore été appelés sur le banc avec d’autres joueurs seniors tels que Karim Benzema qui n’étaient pas encore revenus. Martin Ødegaard, qui a vu son nom dans la rumeur récemment, s’est retrouvé sur le banc.

Les matchs de pré-saison sont connus pour être lents et ennuyeux, mais la première moitié de ce match était en fait assez chaotique. Pour un spectateur neutre, cela en faisait un bien meilleur spectacle, mais les fans de ces deux équipes auraient été plus préoccupés par le fait qu’aucune des deux parties n’ait réussi à enchaîner plus d’une poignée de passes sans erreur. Le nouveau gardien milanais Mike Maignan a commis une grosse bévue qui était très proche d’être reprise par Luka Jović dès le début. Le jeu brouillon a fait du jeu une bataille de bout en bout, mais le facteur amical a peut-être stagné une grande partie du produit final. Les meilleures chances sont venues de Milan qui a frappé le poteau et d’Isco qui a effectué une pirouette et un tir a frôlé l’extérieur du filet. Gareth Bale a sûrement cherché à ouvrir le score après avoir été envoyé proprement et a pris une bonne première touche sur son chemin – mais il a été abattu dans la zone par Davide Calabria. L’emblématique numéro 50 est ensuite intervenu pour tenter de réclamer justice, mais Maignan s’est racheté et a effectué un arrêt bas à sa gauche pour le garder même à la mi-temps.

La seconde mi-temps a apporté beaucoup de changement, avec six remplaçants entrant dans l’action. L’intensité du jeu a semblé disparaître aux côtés des joueurs qui ont été remplacés, et à part un superbe arrêt d’Andriy Lunin pour empêcher Brahim Díaz de loin – c’était une deuxième période vraiment oubliable. Les jeunes joueurs de Castilla présentés ont joué avec cœur et quelque chose à prouver à Ancelotti, et il y a eu de superbes sorts en possession de tous les participants. Cela n’a pas empêché de nombreux envahisseurs de terrain de fournir le meilleur divertissement du jeu. Sergio Arribas a volé juste au-dessus de la cible à quelques minutes de la fin, mais cela s’avérerait être la dernière vraie chance d’empêcher un score vierge. Il a terminé 0-0, Lunin fournissant le plat à emporter le plus fort. En termes d’acuité – la pré-saison n’étant pas encore terminée – chaque joueur semblait prêt à progresser dans le football de compétition, la création de hasard étant le seul facteur insatisfaisant. Qu’avez-vous pensé du jeu ?