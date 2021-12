Réaction immédiate : Real Madrid 0-0 Cadix

Real Madrid 0-0 Cadix. Voici la réaction immédiate au tirage au sort. A venir : les citations de la conférence de presse, les notes des joueurs et le podcast d’après-match.

Cadix était le prochain joueur du Real Madrid sur la liste des matches de la Liga, et la victoire était plus importante que jamais pour une équipe visant à être championne à la fin de la saison. Pour cette raison, le line-up est resté solide comme on pouvait s’y attendre, l’un des développements les plus importants étant l’inclusion d’Eden Hazard depuis le début pour la première fois depuis septembre. Neuf diplômés de Castilla faisaient partie de l’équipe madrilène, Cadix en ramenant six autres à la maison pour tenter de ruiner la forme de leur ancien club. Karim Benzema a été capitaine de l’équipe en l’absence de Marcelo.

Madrid a pris le contrôle dès la première minute, laissant à peine les visiteurs toucher le ballon dans le segment d’ouverture. Ils ont créé une grande quantité d’occasions, mais peu se sont rapprochées d’un bel effort à longue distance de Fede Valverde qui a pris un gros arrêt pour s’arrêter. Casemiro était l’homme principal de la mi-temps, mais malheureusement pas pour une bonne raison. La distribution du milieu de terrain a donné aux visiteurs leur seul flair, mais heureusement, cela n’a servi à rien. Il a ensuite eu la chance de rester sur le terrain, car il s’est lancé inutilement avec ses crampons vers un joueur contenu, ce qui lui a valu un jaune pour l’avoir abattu. Ce jaune signifie qu’il manquera le prochain match. Les rôles auraient pu tourner pour lui, après que la meilleure chance de la moitié soit tombée à quelques centimètres de sa tête, mais il a fini par avoir l’air drôle alors que la cible même qu’il essayait d’atteindre gênait sa tête. Celui-ci n’était pas aussi mauvais qu’il en avait l’air car le ballon a heurté le poteau et s’est envolé juste au moment où le Brésilien se retroussait le cou pour marquer le but ouvert. Quelques autres tentatives à longue distance de Lucas Vázquez et Ferland Mendy n’ont pas suffi à arrêter la mi-temps sans but.

Les occasions se sont multipliées pendant la seconde mi-temps, et elles étaient encore plus nettes qu’en première. Les frustrations ont commencé à monter alors que les efforts de Vinícius Júnior, Eden Hazard et Karim Benzema ont été accueillis par le gardien. L’ancien madrilène Álvaro Negredo a eu la meilleure chance du match pour les visiteurs alors qu’il tirait juste à côté, puis il est revenu aux affaires comme d’habitude à l’autre bout. Benzema est tombé après avoir donné un coup de pied au sol en pensant qu’il avait été victime d’une faute à l’intérieur de la surface, mais l’arbitre a vu très clairement la séquence et a pris la bonne décision. Cadix était heureux de s’asseoir très profondément et d’absorber la pression pour essayer de marquer un point, permettant à Madrid de prendre plus de 80% de possession du ballon alors qu’ils cherchaient à les briser. Benzema a de nouveau été refusé par le gardien de but avant que Hazard ne soit apparemment renversé dans la surface. Le cri plus fort a également été arrêté par l’arbitre. Des coups de feu continuaient de venir du Real Madrid, mais Cadix mettait leurs corps en danger, bloquant tout ce qui leur arrivait. Le remplaçant Luka Jović a décoché un tir à côté, et Hazard s’en est approché – mais c’était un match qui semblait destiné à se terminer 0-0. C’était une impasse, alors que Madrid perdait deux points pour la première fois en sept matchs. Leur avance en haut du tableau reste solide en raison de leur forme impressionnante, ce sera donc, espérons-le, un coup frustrant qui sera rapidement oublié. Ne manquez pas la couverture d’après-match pour analyser plus en détail comment trois points ont glissé…