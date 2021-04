Réaction immédiate: Real Madrid 0-0 Real Betis

Voici notre réaction rapide. Reste à venir: notes des joueurs, citations d’après-match, podcast d’après-match et bien d’autres analyses.

Les matchs contre le Real Betis ont été loin d’être la routine au cours des dernières années, et ce soir n’était pas différent – une laborieuse et pénible 90 minutes où l’équipe a eu du mal avec sa forme défensive et manquait de chemins clairs vers le but.

Cela fait maintenant 325 minutes et ça compte depuis le dernier but du Real Madrid à domicile contre le Betis. Disque assez fou. – Le podcast du football espagnol (@tsf_podcast) 24 avril 2021

Il y avait quelque chose qui clochait dans la performance du Real Madrid aujourd’hui, et c’est peut-être excusable. Il pleuvait abondamment (encore), Chelsea se profile mardi et l’équipe est complètement fatiguée. Karim Benzema a reçu le service à trois reprises, mais n’a pas pu terminer. Luka Modric avait l’air d’être sur ses dernières jambes (bien que l’effort, comme toujours, était là avec lui). Le passage de plusieurs joueurs du Real Madrid jouant à l’arrière était laxiste et la presse était lâche. Les milieux de terrain ont reculé en transition, et en seconde période, ils n’ont pas du tout reculé sur certaines séquences.

Modric peut être sur ses dernières jambes, et il n’y aura toujours personne de meilleur que lui pour lire les voies de dépassement. A perturbé un tas de construction du Real Betis. Collectivement, la forme est bancale cependant, pas beaucoup de synergie dans la presse de l’équipe. Je vais rejoindre le train “ cette équipe a l’air fatiguée ” – Kiyan Sobhani (@KiyanSo) 24 avril 2021

Le Real Betis avait l’air tout aussi étourdi. Ils ne pouvaient pas punir le Real Madrid, ils ne pouvaient pas élever leur jeu au-dessus de la faible énergie du Real.

Une chose manquait clairement aux hommes de Zinedine Zidane: la rupture de ligne. C’est naturel lorsqu’il manque deux de vos meilleurs disjoncteurs en Vinicius Jr et Fede Valverde. Rodrygo et Marco Asensio n’ont pas été en mesure de dribbler beaucoup le Betis, et dans le cas de Rodrygo, il a été refusé à chaque fois par Emerson ou Guido Rodriguez. Asensio a eu quelques belles croix des deux côtés, mais ils ne se sont pas connectés.

Besoin d’un peu de rupture de ligne en 2ème mi-temps. Manquer ça sans Fede / Vinny. – Gérer Madrid (@managingmadrid) 24 avril 2021

En seconde période, Zidane a opté pour un changement de formation, passant à trois à l’arrière. Nacho, Militao et Varane commandaient la ligne arrière, tandis qu’Alvaro Odriozla et Marcelo jouaient plus haut sur les ailes. Vinicius, et finalement Hazard, sont entrés sur le terrain. Ces changements n’ont pas nécessairement amélioré la construction de l’équipe (Casemiro est devenu plus agressif avec ses courses dans le dernier tiers), mais il y avait un peu plus de danger – en particulier avec le dribble infusé de Hazard et Vinicius. Vinny a pris de bonnes positions avec ses dribbles, mais n’avait pas le produit final. Hazard avait l’air à l’aise dans les espaces restreints, enchaînant le ballon en transition.

Hélas, rien n’en est sorti à part un match nul – deux points perdus et deux bosses gravées dans les espoirs de titre du Real Madrid.