Réaction immédiate : Real Madrid 0-0 Villarreal

Real Madrid 0-0 Villarréal. Un jeu sans histoire. La réaction au jeu est ci-dessous. À venir : les notes des joueurs, les meilleurs morceaux de la conférence de presse et le podcast.

Avec presque tous les résultats de la Liga se terminant en faveur du Real Madrid, ce match à domicile contre le toujours difficile Villarreal était désormais d’autant plus important. Barcelone a fait match nul 0-0, tandis que l’Atlético Madrid a perdu 1-0 contre Alavés. L’équipe sélectionnée pour faire l’affaire impliquait quelques changements, car Fede Valverde semblait être déployé en tant qu’arrière droit. Nacho Fernández a commencé sur la gauche devant Miguel Gutiérrez, Marco Asensio occupant le poste de milieu de terrain offensif que Carlo Ancelotti l’avait envisagé. Eduardo Camavinga est revenu sur le banc aux côtés de trois joueurs de Castilla, dont Antonio Blanco. Eden Hazard était le plus grand nom à les rejoindre. Karim Benzema a de nouveau été capitaine de l’équipe.

La frustration était au rendez-vous tout au long de la première mi-temps pour Madrid. Le système a semblé tomber en panne, de multiples problèmes de communication et un mauvais positionnement ont conduit Villarreal à créer un certain nombre de chances. Thibaut Courtois était nécessaire pour renflouer les joueurs de champ nonchalants, et les visiteurs ont fini par dominer les statistiques de possession. À juste titre aussi, car les visiteurs étaient de loin la meilleure équipe pendant la majeure partie de la mi-temps. Vinícius Júnior a obtenu une autre réservation imprudente, mettant en évidence un domaine qui nécessite une attention sérieuse et un travail rapide. Madrid a eu une chance étrange grâce à des frappes à longue distance, mais n’a presque rien réussi à cibler. Ils s’estimaient peut-être chanceux d’entrer dans la pause sans but.

C’est évident, mais vous n’obtenez pas de production des arrières d’ailes. Nacho et Fede ont épinglé profondément, pas de surcharges. Plus de responsabilité sur Rodrygo et Vinny pour briser les lignes sans beaucoup d’aide. Eux, avec Modric, se sont bien comportés à cet égard compte tenu des circonstances. Militao bonne couverture aujourd’hui. – Kiyan Sobhani (@KiyanSo) 25 septembre 2021

Eduardo Camavinga a été amené directement à la mi-temps pour tenter d’installer un équilibre bien nécessaire au milieu de terrain à la place de Rodrygo Goes. La première vraie chance des hôtes s’est présentée alors qu’Éder Militão a dirigé un centre de Marco Asensio à côté d’une très bonne position. Karim Benzema a fait de même une minute plus tard, mais le match avait commencé à tourner pour le Real Madrid. Pau Torres a tenté d’arrêter cette progression, mais il n’a pas pu s’étirer suffisamment pour taper le ballon dans un filet ouvert. Eden Hazard et Isco ont été présentés, mais les chances s’étaient complètement taries à ce stade alors que Villarreal commençait à s’asseoir et à s’installer sur l’idée d’un match nul. Isco a posé la plus grande question au gardien de but mais son tir a été repoussé. Nacho a lancé un défi très important à l’autre bout du fil pour arrêter une situation en tête-à-tête, mais ce serait la dernière de la petite action présentée. Le score final était de 0-0, et le match nul était suffisant pour maintenir le Real Madrid au sommet de la Liga – bien que Séville se profile juste derrière avec un match en moins. Heureux de ce résultat, Madridistas ? Surveillez la couverture d’après-match sur votre chemin, y compris le podcast d’après-match !