Réaction immédiate : Real Madrid 1 – 0 Athletic Club

Avant le match de ce soir entre le Real Madrid et l’Athletic Club, l’entraîneur-chef Marcelino a déclaré que son équipe choisirait de ne pas pousser le Real Madrid haut sur le terrain. Peut-être que cela ne révélait pas grand-chose, étant donné que l’Athletic allait probablement toujours s’asseoir plus profondément et montrer pourquoi ils avaient la meilleure défense de la Liga.

Mais il était également révélateur que, dans un match en deux mi-temps, où ils se sont assis profondément dans la première mi-temps et ont tiré leur ligne plus haut dans la seconde – ils ont réussi avec la seconde et ont été épinglés avec la première.

En première mi-temps, les hommes de Carlo Ancelotti ont géré le bloc bas de l’Athletic comme ils le devraient – ​​et toute équipe avec autant de talent – ​​le devrait. Le Real Madrid a eu un mouvement fluide dans les deux demi-espaces et de nombreuses surcharges de Ferland Mendy et Lucas Vazquez. Lorsque Marco Asensio et Vinicius Jr ont levé les yeux avec le ballon aux pieds, ils avaient Benzema dans la surface, Modric ou Kroos dans le demi-espace, et leurs arrières larges. Le ballon a été échangé rapidement et avec détermination. Les options étaient là pour choisir, et c’était rafraîchissant de voir le dynamisme avec lequel ils ont abordé ce match – et une légère augmentation par rapport à la façon dont ils ont abordé le plan défensif de Séville.

Le plus gros point positif de la première mi-temps a peut-être été la contre-presse du Real Madrid, où ils ont conservé une possession soutenue grâce à une victoire rapide du ballon, ce qui a poussé l’Athletic à se retirer de plus en plus profondément.

Sur le but vainqueur du Real Madrid, vous pouvez voir à quel point la fluidité et les passes ont bien fonctionné pour causer des problèmes à l’Athletic :

Là où le Real Madrid a eu du mal au cours de cette première mi-temps, c’était de maintenir sa ligne haute, où Iñaki a fait pression sur David Alaba et Eder Militao en deux erreurs (il faut le dire, inhabituelles et étranges). Le Real Madrid a également eu du mal à défendre les coups de pied arrêtés tout au long de ce match, laissant facilement les en-têtes libres, ce qui a été un thème pour eux ces derniers matchs.

La seconde mi-temps a été immensément plus difficile pour le Real Madrid, dans ce qui a semblé être un tsunami de 45 minutes que les hommes d’Ancelotti ont dû garder la tête haute. L’Athletic a augmenté ses entrées dans le dernier tiers et a tenu une ligne plus élevée. Ils ont empêché les pauses, ont martelé les problèmes structurels et ont été maintenus sans score par deux choses: 1) Les défis héroïques de dernière seconde et les interventions de Vazquez, Militao, Casemiro et Courtois (et probablement d’autres que j’ai peut-être manqués au moment où j’écris ceci avant le coup de sifflet final); et 2) Leurs propres finitions médiocres, qui ont été un thème important pour eux cette saison.

Le Real Madrid récolte les trois points au final, et continue son sans-faute dans cette séquence très difficile.

