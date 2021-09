Réaction immédiate : Real Madrid 1-0 Inter Milan

Le Real Madrid a ouvert sa campagne d’UEFA Champions League 2021-22 avec une victoire 1-0 à San Siro contre l’Inter Milan. Eduardo Camavinga a assisté le vainqueur de Rodrygo.

Le Real Madrid a commencé le match avec des périodes de possession, mais l’équipe n’a pas pu causer de problèmes à l’Inter Milan dans le dernier tiers. L’Inter était en fait l’équipe qui avait les meilleures chances dans les premières minutes et tout au long de la première mi-temps. Au fur et à mesure que la première mi-temps progressait, l’Inter a pu épingler Los Blancos dans sa propre moitié de terrain pendant de longues périodes.

Los Blancos semblaient les plus dangereux lorsqu’ils ont récupéré le ballon dans le dernier tiers de l’Inter avec leur contre-presse. Mais le Real Madrid n’a réussi à créer que trois regards au but en mi-temps. Casemiro a bouclé un tir large du poteau à distance, Karim Benzema n’a pas pu diriger son tir sur la cible à bout portant et Eder Militao a décoché une tête large du poteau.

Le Real Madrid a commencé la seconde mi-temps avec plus d’urgence. Los Blancos ont bien défendu, récupéré le ballon au milieu de terrain et ont avancé rapidement. Le match a rapidement ralenti au rythme mesuré qui a été constant tout au long de la première mi-temps. Le Real Madrid a dominé la possession et Vinicius a fourni une étincelle sur le flanc gauche. L’Inter cherchait à récupérer le ballon et à avancer rapidement en transition.

Les Merengues semblaient les plus susceptibles d’ouvrir le score alors que le match touchait à sa fin. Les remplaçants de Carlo Ancelotti ont insufflé la vie au Real Madrid alors qu’ils cherchaient le vainqueur.

Deux sous-marins combinés pour le gagnant. Federico Valverde a trouvé Eduardo Camavinga dans la surface. Le milieu de terrain français l’a joué contre Rodrygo et le Brésilien ne s’est pas trompé.

6′ Nicolo Barella centre pour Lautaro Martinez. Le tir de l’Argentin a été facilement sauvé par Thibaut Courtois. 9′ Milan Skriniar a passé le ballon à Martinez, qui a fait une passe en une touche à Edin Dzeko. Dzeko a traversé le but vers le poteau arrière, mais Courtois a réagi rapidement et a effectué un arrêt sur coup de pied. 14′ Casemiro a coupé à l’intérieur et a bouclé un tir bas de loin juste à côté du poteau. 19′ Real Madrid perd le ballon après une période de possession. Martinez a effectué une course au centre de la surface alors que l’Inter progressait en contre-attaque. L’attaquant de l’Inter était complètement banalisé. Martinez a rencontré le centre du début avec sa tête mais l’a frappé directement sur Courtois. L’occasion a déclenché une vague de pression de l’Inter Milan. 27′ Los Blancos a gagné le ballon dans une zone dangereuse grâce au travail défensif de Lucas Vazquez. Il a plaqué le ballon à Luka Modric, qui l’a joué large à Federico Valverde. L’Uruguayen a frappé un centre bas au deuxième poteau. Benzema est arrivé mais elle n’a pas réussi à prendre le pied et n’a pas été en mesure de mettre son tir cadré. 36′ Militao a sauté et a rencontré un corner. Il a tiré la tête juste à côté du but. 37′ Barella adressa un centre précoce à Martinez, qui effectua une course devant David Alaba. Sa tête s’est envolée. Presque immédiatement, Marcelo Brozovic a couru vers le but et a tiré du haut de la surface de réparation de 18 mètres. Son tir n’a pas été frappé avec beaucoup de force et s’est enroulé à l’écart du poteau. 43′ Barella centre au deuxième poteau. Un joueur de l’Inter a ensuite tenté de jouer un centre coupé qui a dévié Dani Carvajal et dans la trajectoire de Dzeko qui se précipitait. Courtois a de nouveau réussi à contrecarrer l’Inter. 54′ Dzeko a été la cible d’un corner de l’Inter à la 54e minute. Il s’est bien levé et a dirigé le ballon vers le bas et vers le but. Courtois a réagi rapidement pour parer la tête de Dzeko au large. 57′ Modric a mené Vinicius Jr. sur le flanc gauche d’une passe en profondeur. Vinicius a rendu la pareille en retirant sa passe à Modric en haut de la surface. Le tir du Croate a dévié vers Benzema, qui l’a joué à côté de Carvajal. L’arrière droit espagnol a lancé vers le but mais Samir Hadanovic a gardé le tir hors de portée. 79′ Benzema a buté sur un centre de Valverde et a tenté de le repousser de la tête. Le Français a tiré large mais cela n’aurait pas compté car le drapeau était levé pour hors-jeu. 82′ Le remplaçant Rodrygo a fait une passe à Carvajal dans la surface de réparation. L’Espagnol s’est retourné et a obtenu la ligne de fond. Il a coupé sa passe à Vinicius, qui a tiré vers le but mais il a été dégagé par un défenseur bien placé. 89′ Deux remplaçants ont joué un rôle essentiel dans le but vainqueur du Real Madrid. Valverde l’a placé dans la surface à Eduardo Camavinga. Il l’a bouclé la première fois à Rodrygo, qui a terminé cliniquement.

Le Real Madrid se rendra ensuite à Valence. Los Blancos affronte Los Che à Mestalla le dimanche 19 septembre. Le coup d’envoi est prévu à 15h00 HNE (21h00 CEST).