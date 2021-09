Réaction immédiate: Real Madrid 1-2 shérif Tiraspol

Le Real Madrid a subi une défaite embarrassante de 1 à 2 à domicile contre le shérif Tiraspol lors d’une soirée historique pour les visiteurs. Voici la réaction immédiate du cauchemar.

Le Real Madrid a créé plus qu’assez d’occasions de marquer mais n’a pas réussi à s’établir et à contrôler efficacement le rythme du jeu. Oui, les hommes d’Ancelotti ont dominé dès que Sheriff a marqué le premier but, mais c’était davantage dû au courage et à l’héroïsme madridismo classique qu’à un football de haute qualité. Kroos résoudra certainement une grande partie de ce problème lorsqu’il sera à 100% prêt à jouer et à avoir un grand impact, car Madrid a besoin de lui.

La défense a été terrible sur le premier but du shérif et Madrid a des problèmes avec ses arrières latéraux. Nacho a réalisé une autre performance inquiétante, cette fois du côté droit de la ligne défensive. Miguel, bien que très capable en attaque – ses centres sont brillants – est très vert et peu fiable défensivement. De plus, Casemiro n’est pas en grande forme et n’aide pas beaucoup défensivement ces jours-ci. Dans l’ensemble, la stabilité défensive de Madrid est introuvable.

Le Real Madrid n’avait aucune réponse au système défensif du shérif autre que le croisement. Ancelotti a choisi le chaos et le désordre pour gagner le match et Madrid s’est trop appuyé sur le passage du ballon contre la ligne défensive et le milieu de terrain du shérif, qui étaient tous à l’intérieur de la surface pour éliminer le danger à maintes reprises. Voir Camavinga jouer au poste d’arrière gauche était pour le moins surprenant et un peu trop désespéré.

Madrid est dans une situation difficile. Si la performance contre Villarreal était inquiétante, ce fut une débâcle. Les hommes d’Ancelotti sont toujours en tête de la Liga et ont toutes les chances de remporter leur groupe en Ligue des champions, mais la dynamique s’est inversée très rapidement après ce qui était un début de saison 2021-2022 prometteur et Madrid a de très sérieux problèmes.