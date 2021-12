Réaction immédiate : Real Madrid 2-0 Atlético de Madrid

Real Madrid 2-0 Atlético de Madrid (Benzema & Asensio). Voici la réaction immédiate à la victoire du derby. En route : les meilleurs moments de la conférence de presse, les notes des joueurs et le podcast ManagingMadrid-derby.

Le classement de la ligue n’aurait pas pu aller mieux pour le Real Madrid jusqu’à présent en 2021/22. Ils se sont retrouvés avec quatre points d’avance en tête devant Séville en deuxième position et 15 points devant leurs rivaux typiques de Barcelone. Les rotations n’étaient pas dans l’esprit du manager Carlo Ancelotti ces derniers temps, mais il semble avoir réussi jusqu’à présent avec quatre énormes victoires en quatre matchs contre Séville, l’Athletic Bilbao, la Real Sociedad et l’Inter Milan. Ce n’était pas différent aujourd’hui, avec Karim Benzema portant le brassard de capitaine dans l’une des équipes les plus fortes disponibles pour Carlo. Il y avait des diplômés de Castilla des deux côtés, Mario Hermoso et Marcos Llorente revenant au Santiago Bernabéu.

Le Real Madrid surfait sur une vague de confiance après une forme nationale constante toute l’année, et il a dominé le ballon tout au long de la première mi-temps. Cette supériorité a été récompensée lorsque deux des stars de la saison se sont combinées une fois de plus pour leur donner la tête. Vinícius Júnior a donné un centre à Karim Benzema et le Français a volé le ballon au-delà de Jan Oblak. L’Atlético offrait peu d’avancées et parfois le jeu semblait simple pour les hôtes. Le Real n’a rien créé de clair pour le reste de la mi-temps, mais ils ont semblé affûtés après avoir récupéré le ballon des erreurs de l’Atlético – et ont constitué une menace plus importante pour justifier leur avance à la mi-temps.

La seconde mi-temps a commencé comme la première s’est terminée, avec le Real Madrid dominant. Cela aurait pu être deux si Marco Asensio avait mis moins de temps sur le ballon dans la surface avant de tirer. Il s’avère qu’il l’a fait… La fois suivante, il a obtenu le ballon dans cette position, après que Vinícius Júnior ait doublé son nombre de passes décisives lorsqu’il a choisi Marco qui a très bien terminé la première fois. Luis Suárez a ensuite été immédiatement engagé pour essayer de sauver quelque chose pour les visiteurs, mais cela n’a pas eu d’effet sur le jeu. L’intensité a baissé, mais c’était en faveur du Real car ils ont pu voir le derby avec peu de problèmes. Thibaut Courtois a été testé à l’occasion, mais le grand homme a réussi à égaler tout ce qui lui est arrivé de manière typique avec de superbes arrêts. Cette victoire 2-0 les place momentanément à 8 points d’avance sur Séville, et creuse l’écart sur l’Atlético et Barcelone qui ont encore glissé, faisant match nul 2-2 avec Osasuna. Une autre journée de match parfaite… Êtes-vous heureux, Madridistas ?