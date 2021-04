Réaction immédiate: Real Madrid 2-0 Eibar

Le football de club est de retour! Zidane a opté pour des pièces de rotation dans le onze de départ avant la semaine de l’enfer. Isco, Marcelo, Militao et Asensio ont tous figuré pour le Français dans un système hybride. Le système hybride Thay avait beaucoup de fluidité et de liberté, ce qui était un plaisir à regarder. Isco et Marcelo échangeaient constamment des positions, Asensio dérivait entre les lignes et Modric était assis profondément en dictant le jeu dans le rôle de quart-arrière. Zidane a fait passer l’équipe constamment d’un 3-5-2 à un 4-3-3 sur le ballon, puis ils ont opté pour une forme 4-4-2 hors du ballon.

Pour Mendilibar, son équipe d’Eibar a défendu dans un 4-4-2 étroit qui a donné à Madrid du temps et de l’espace sur les ailes. Marcelo et Lucas pourraient facilement relever la tête et trouver ce qu’ils veulent. Marcelo avec le temps et l’espace vient de jouer des dix sous. Il a eu des accouchements James-esque avec ce pied gauche. Zidane a peut-être trouvé une maison pour Marcelo pour l’aider à le rendre à nouveau pertinent avec la position hybride LW-LM-CM.

La première mi-temps était entièrement à Madrid. Eibar n’a pas réussi à trouver de réelles opportunités grâce à la forte couverture sur les ailes. Pendant ce temps, le Real Madrid a marqué trois buts, dont un seul comptait grâce à VAR. Benzema et Asensio ont chacun marqué, mais avaient des buts exclus après coup en raison d’un hors-jeu. Cela n’empêcherait pas ce dernier, qui a marqué le premier but après une balle filetée de Casemiro et une délicate touche extérieure à la chaussure de l’ancien Majorque:

Plutôt que de s’adapter à la forme de Zidane, Eibar avait l’air encore plus dégonflé et fatigué en seconde période. Marco Asensio a produit sa meilleure performance de la saison. Le n ° 11 de Madrid jouait avec tellement de liberté et de confiance – tout ce qu’il essayait semble se passer. Des touches délicates au talon arrière autour de la boîte couplées à des tirs puissants à l’extérieur de la surface avec son pied gauche. Autour de l’heure, Zidane a décidé de dorloter Asensio et Modric avant le match de Liverpool, en les remplaçant par Kroos et Rodyrgo Goes.

On peut dire que le plus grand changement du premier 45 au deuxième, ce sont les éléments. Le temps a pris une tournure dramatique pour le pire avec une chute torrentielle affectant certains aspects techniques du jeu. Thibaut Courtois a eu quelques moments de cœur dans la bouche lorsque le ballon lui a été rejoué sur la surface lisse. Avec la forte pluie qui s’abattait, Zidane a opté pour des jambes plus fraîches – remplaçant Vinicius JR et Sergio Arribas sur le terrain à la place de Marcelo et Isco.

Les jeunes remplaçants s’impliqueraient presque immédiatement. Arribas, Vinicius et Kroos se sont tous combinés sur la gauche avant de relâcher Arribas dans la surface. Le Canterano a dérapé une balle sur le but qui a trouvé Lucas Vazquez. L’arrière a été patient avant de donner une dernière balle à Casemiro qui a été placée dans le coin inférieur avec une précision semblable à celle de Kroos. Mais, pour la troisième fois dans le même match, le but serait refusé en raison d’un appel de hors-jeu.

Les rappels VAR ne dissuaderont pas Madrid. Vinicius JR et Arribas, à nouveau liés vers le haut sur la gauche, le Brésilien créant suffisamment de séparation dans un moment 1v1 sur le flanc pour obtenir un croisement précis avec son pied gauche à Karim Benzema qui a dirigé le but à la maison pour son 18e en La Ligue.

Le dernier remplacement de Zidane a vu Mariano entrer pour Benzema dans les 10 dernières minutes du match. Madrid a bien fait de voir le match et de repartir avec une feuille blanche. En toute honnêteté, Eibar n’était pas à son meilleur et Madrid a exploité toutes ses faiblesses. Les hommes de Zidane commencent à passer à la vitesse supérieure avant la grande semaine et la victoire aidera avec confiance. Nous décomposerons ce match plus en détail dans le module d’après-match, avec les notes des joueurs, l’analyse tactique et les citations d’après-match.