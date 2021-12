Réaction immédiate : Real Madrid 2 – 0 Inter Milan

Lors du dernier match de la phase de groupes – la 6e journée du groupe D – le Real Madrid s’est occupé des affaires contre l’Inter Milan pour dominer le groupe et, potentiellement, se tailler un adversaire plus facile en huitièmes de finale.

Ce fut une bataille pour la première place au Bernabeu, mettant en vedette deux équipes qui alignaient de solides formations. Le Real Madrid, qui alignait son onze disponible le plus fort – du moins aux yeux de Carlo Ancelotti – a commencé le match sur le pied arrière, en laissant l’Inter avoir le ballon et en luttant pour rester compact et fermer les milieux de terrain de l’Inter. Brozovic et Barella ont été autorisés à choisir des passes incisives, et les hommes de Carlo dépendaient de gros défis dans et autour de la surface – en particulier d’Eder Militao, Luka Modric et Casemiro. Vinicius (qui était à nouveau bon défensivement) et Rodrygo, ont travaillé dur sur les ailes pour aider leurs arrières latéraux.

Il s’est amélioré vers la fin de la mi-temps. Beaucoup de dépendance aux grandes interventions Casemiro / Modric dans la zone 14 cependant. La forme générale n’a pas été assez bonne pour garder une très bonne équipe de l’Inter hors des endroits dangereux. – Kiyan Sobhani (@KiyanSo) 7 décembre 2021

Le Real Madrid était prêt à attaquer la contre-attaque alors qu’il défendait en profondeur et comptait sur le fait de remettre le ballon aux ailiers brésiliens le plus rapidement possible. Il leur a fallu un certain temps pour démarrer, mais ils ont finalement trouvé de l’espace pour attaquer, en particulier lorsque Ferland Mendy et Dani Carvajal ont gravi le terrain avec des courses sous-jacentes.

Le premier but du Real Madrid s’est déroulé grâce à une belle séquence de montée en puissance, couronnée par un dard à longue portée de Toni Kroos :

En deuxième mi-temps, le Real Madrid s’est amélioré sur quelques points : ils ont un peu mieux appuyé et ont réussi à calmer le jeu et à avoir des moments défensifs moins chaotiques.

Un moment clé dans le jeu est arrivé quand, après un fort défi de Militao, Nicolo Barella a riposté avec un coup de poing dans la jambe du Brésilien. Il a reçu un carton rouge pour cet incident :

L’Inter n’a pas beaucoup menacé à partir de ce moment-là. Ils ont perdu un créateur clé et un progreseur de balle. Toutes les attaques des sous-marins Alexis Sanchez et Arturo Vidal étaient apprivoisées et inoffensives. L’Inter a également eu du mal avec le pressing du Real.

Le remplaçant du Real Madrid, Marco Asensio, a scellé cette victoire avec un classique absolu d’Asensio :

