Réaction immédiate: Real Madrid 2-0 Osasuna

Après la défaite surprenante de Barcelone contre Grenade en milieu de semaine, Zinedine Zidane et le Real Madrid ont eu une autre vie en Liga. Des rotations étaient attendues, mais les changements globaux qui auraient pu être anticipés avant le résultat de Barcelone ne l’étaient plus. Zidane a pu reposer Luka Modric et Toni Kroos, mais le reste de l’équipe s’est choisi compte tenu des blessures de l’équipe. C’était un autre début pour le co-capitaine de Castilla, Antonio Blanco, agissant dans un double pivot avec Casemiro tandis qu’Eden Hazard a fait son premier départ en plus de 90 jours, jouant dans le quadrant offensif avec Benzema, Asensio et Vinicius JR.

Sans Kroos et Modric, la plus grande préoccupation de Madrid serait de savoir comment ils construisent à l’arrière. Osasuna a gardé une forme défensive étroite, ce qui signifie qu’il y avait toujours un homme libre ouvert du côté faible. Blanco, Casemiro, Militao et Varane ont tous fait du bon travail en identifiant le commutateur et en jouant la passe quand il était dessus – libérant ainsi Odriozola ou Marcelo pour fouetter un bon centre. En dix minutes, de la 23e à la 33e minute, le Real Madrid a produit pas moins de six occasions de marquer des buts. Parmi eux se trouvaient deux têtes de tête imposantes de Militao qui ont forcé Sergio Herrea à effectuer des arrêts spectaculaires. Malgré les hommes de Zidane qui ont frappé à la porte, Madrid et Osasuna se sont dirigés vers le gardien de but.

13 – @realmadriden a réalisé 13 tirs contre Osasuna à la mi-temps, plus que toute autre première mi-temps en un seul match pour eux dans toutes les comps étant l’équipe locale à avoir réalisé le plus de tirs sans marquer dans cette mi-temps en #LaLiga cette saison niveau avec Barcelone vs Levante (13). Bord pic.twitter.com/V2ILqOoJpy – OptaJose (@OptaJose) 1 mai 2021

La seconde mi-temps a débuté par un remplacement surprise. Nacho est entré pour Raphael Varane, le Français aurait ressenti une gêne physique dans sa jambe droite. Comme cela a souvent été le cas pour la seconde période du Real Madrid, il y a eu une baisse notable des niveaux d’énergie. La seule chance créée dans les vingt premières minutes du deuxième 45, est venue d’un coup franc de Marco Asensio qui a trouvé Militao. Le Brésilien s’est connecté à la livraison mais n’a pas pu garder son tir cadré. Rien que sur coup de pied arrêté, Militao aurait pu réussir un triplé dans ce match.

Afin de donner un peu de vie à cette équipe, Zidane a remplacé Marcelo et Vinicius JR par Miguel Guttierrez et Rodrygo Goes. Osasuna a trouvé sa forme défensive et a réussi à éloigner Madrid du plateau et à empêcher toute opportunité dangereuse. Zidane avait besoin d’une sorte de changement pour ouvrir le jeu, remplaçant ainsi Hazard par Isco à la 71e minute. Ce serait un Isco fouetté dans un coin qui aurait connecté avec qui d’autre, mais Eder Militao, le Brésilien établissant sa quatrième connexion avec un coup franc et obtenant finalement un but mérité. C’était une autre performance remarquable de Militao, qui n’a cessé de se renforcer et qui a fait ses preuves en tant que joueur du Real Madrid.

Le barrage s’est cassé après le premier but. Le deuxième est venu rapidement après avec Karim Benzema effectuant une course de conduite à partir du cercle central, puis glissant à Casemiro, qui a pris une touche fortuite et a fini par marquer un but qu’il n’avait probablement pas l’intention de marquer! Avec une avance de 2-0, Madrid a pu reprendre le contrôle du match et entrer dans le régulateur de vitesse pour les dix dernières minutes.

Tout le monde se concentre maintenant sur mercredi soir à Stamford Bridge. Espérons que Toni Kroos et Luka Modric rechargés rapporteront des dividendes alors que l’équipe cherche à remporter une autre finale de la Ligue des champions sous Zinedine Zidane.