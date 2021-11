Réaction immédiate : Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano

Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano (Kroos & Benzema). Voici ma réaction immédiate à la victoire dramatique. Ne manquez pas : les conférences de presse, les notes des joueurs et le podcast d’après-match.

Le Rayo Vallecano volait plus haut qu’il ne l’a été depuis longtemps, et si le Real Madrid voulait capitaliser sur une nouvelle glissade de Barcelone, il devrait y être dès le début. Il y a eu quelques changements dans l’alignement, avec Eduardo Camavinga entrant au milieu de terrain. Marco Asensio en a également eu l’occasion, Eden Hazard étant de nouveau laissé sur le banc. Karim Benzema a de nouveau été capitaine de l’équipe.

Il était clair que le Real Madrid pourrait profiter de beaucoup d’espace dans la moitié de terrain adverse alors que Rayo cherchait à s’asseoir et à tenter de créer un danger lors de la contre-attaque. Cela s’avérerait préjudiciable pour l’équipe adverse, car Toni Kroos a donné la tête aux Blancos avec une première arrivée précise et l’aide d’un contrôle VAR pour un hors-jeu de Vinícius Júnior. Benzema a alors failli envoyer Camavinga sans faute mais sa passe a été interceptée juste à temps. C’est Karim qui est revenu bon pour son équipe, s’accrochant à une superbe passe de David Alaba pour marquer devant le gardien et en faire deux. Le Français aurait dû doubler son score après un rebond d’un tir de Vinícius tombé directement sur lui, mais il a d’une manière ou d’une autre dépassé la cible. Rayo a créé une occasion étrange à la pause, mais à part une tête et une frappe puissante, tous deux sauvés facilement par Thibaut Courtois – Madrid n’a jamais semblé qu’ils allaient encaisser en première mi-temps.

Madrid a commencé la seconde mi-temps avec autant d’intention offensive qu’il a quitté la première. Vinícius a ajouté de la magie de la samba pour battre plusieurs joueurs avant de voir son effort s’effacer de la ligne. Benzema a ensuite tiré dessus avant qu’Asensio n’essaye lui-même d’entrer sur la feuille de match et s’en soit approché de très près sinon pour un bon arrêt. Vinícius et Ferland Mendy ont tous deux réalisé des passes très convaincantes en talonnette pour permettre à Karim Benzema de tirer à l’intérieur de la surface, mais l’attaquant n’a de nouveau pas pu atteindre la cible depuis une bonne position. Les visiteurs ont ensuite eu leur juste part du jeu, car ils ont frappé le poteau par le remplaçant Bebé en fuite. Cette occasion a assommé Madrid, qui a ensuite concédé sur un centre alors que Radamel Falcao se dirigeait bien contre l’équilibre de Courtois. Le jeu avait certainement changé avec un peu plus de dix minutes à jouer. Eden Hazard a été amené à rétablir l’ordre, et le jeu s’est calmé alors que Rayo a joué sur la patience tard. Ce pari a presque porté ses fruits car Camavinga a dû bloquer un effort de but dans les arrêts de jeu, avant que Courtois ne doive réaliser un arrêt incroyable à distance pour refuser l’égalisation. Le reste du temps additionnel a été bien géré, et le Real Madrid a réussi à survivre et à s’échapper avec les trois points pour remonter au sommet du classement. Pensez-vous que c’était une victoire méritée?