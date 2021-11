Réaction immédiate : Real Madrid 2-1 Séville

Real Madrid 2-1 Séville (Benzema & Vinícius Júnior). Voici la réaction immédiate à l’impasse. À venir : les détails de la conférence de presse, les notes des joueurs et un tristement célèbre podcast ManagingMadrid.

Le Real Madrid était sur une bonne lancée et c’était au tour de Séville, deuxième, de se rendre au Bernabéu. Cela représentait une menace potentielle pour la place de Madrid en tête du classement, mais une victoire ne ferait que creuser l’écart entre les équipes. Pour cette raison, Madrid a commencé avec une équipe solide pleine de professionnels chevronnés. Antonio Blanco était le seul joueur de champ extérieur de Castilla à avoir fait le banc. Karim Benzema a de nouveau été capitaine de l’équipe.

Il était évident qu’il s’agissait des deux meilleures équipes de la Liga dès le départ. Séville a amené le jeu aux hôtes et était clairement désireux de se hisser au sommet. Rafa Mir a ouvert le score à la 12e minute, après avoir réussi un corner juste devant Courtois. Séville a continué à être dangereux, mais Madrid a tenu bon et a réussi à égaliser grâce à l’inévitable Karim Benzema avec une finition cool après une erreur du gardien de Séville. Marco Asensio a failli donner l’avantage à Madrid, mais les équipes sont entrées en match nul à la mi-temps. Le match semblait destiné à terminer au niveau, avec des passes décisives de Toni Kroos et Casemiro incapables d’aider les attaquants à porter le coup final. Séville est resté dangereux au compteur, mais c’est le Real Madrid qui lui volera la gloire sur le tard. Un autre homme en superbe forme, Vinícius Júnior a récupéré le ballon dans le dernier tiers avec beaucoup de travail à faire. Avec une bonne première touche, il s’est élancé vers le but avant de décocher un tir de loin pour faire sauter le reste du toit du Bernabéu. Cette victoire 2-1 signifie désormais que le Real Madrid a quatre points d’avance en tête de la Liga et dix points d’avance sur son rival historique Barcelone… Maintenant, qu’avez-vous pensé de ce vainqueur alors ?