Réaction immédiate : Real Madrid 2-1 Shakhtar Donetsk

Real Madrid 2-1 Shakhtar Donetsk (Benzema x2). Voici la réaction immédiate à la victoire. A venir : les citations de la conférence de presse, les notes des joueurs et le podcast d’après-match.

Une défaite choc à domicile contre le shérif Tiraspol a laissé le groupe D grand ouvert à mi-parcours, et le Real Madrid avec six points était à deux points du bien devant l’Inter Milan, troisième. Cela pouvait encore aller dans n’importe quelle direction, donc le match d’aujourd’hui contre l’équipe ukrainienne du Shakhtar Donetsk était d’autant plus important. Une défaite 5-0 a vu Madrid passer devant le Shakhtar lors du match à l’extérieur, donc toute tentative de reproduire cette performance serait bien accueillie cette fois-ci. La formation de départ était pleine d’expérience et cela a continué jusqu’à la liste des remplaçants, avec seulement trois joueurs de Castilla sur le banc. Karim Benzema a de nouveau été capitaine de l’équipe.

Dans les dix premières minutes, les deux équipes auraient pu marquer. Luka Modrić avait plus de temps qu’il n’en avait l’habitude dans la surface et n’a pu forcer le gardien à arrêter qu’après deux minutes. Alain Patrick a frappé à distance le poteau de Thibaut Courtois peu de temps après. Le Real Madrid a ensuite pris les devants après qu’une erreur défensive ait conduit Vinicius junior à mettre en place Karim Benzema pour le tap-in. Modrić a encore frappé à la porte et le jeu a continué d’être ouvert et divertissant sur le plan offensif. Le Shakhtar a ensuite commencé à intensifier son jeu, s’intéressant davantage au jeu et créant de fortes chances. Cela a abouti à l’égalisation lorsque Fernando a fracassé le ballon pour le premier but du club en Ligue des champions de la saison. Ils auraient également pu entrer dans la pause avant, si ce n’était d’un grand arrêt de Courtois pour refuser à nouveau Patrick.

Madrid a réussi à garder les choses assez calmes à l’ouverture de la seconde mi-temps, mais de nombreuses touches, passes et prises de décision médiocres ont commencé à provoquer la frustration des fans. Benzema a réussi à écraser cette frustration après avoir terminé un délicieux match impliquant Vinícius Júnior et Casemiro. La vitesse du jeu combiné n’a donné aucune chance au Shakhtar d’arrêter le but. Heureusement pour l’équipe locale, le match s’est considérablement ralenti après le but – et le Shakhtar est apparu beaucoup moins dangereux. Los Blancos n’ont pas vraiment fait de déclarations elles-mêmes, mais cela leur a suffi pour terminer le match avec la victoire 2-1. L’Ukrainien a poussé pour un égaliseur tard, mais Courtois était égal à un tir pulvérisé en bas à droite à la mort. La victoire les maintient et les place en tête du groupe D. Espérons qu’ils conserveront cette position, mais cela dépend du début du match Sheriff – Inter… Certains des joueurs les plus remarquables étaient Vinícius Júnior et Thibaut Courtois encore une fois – Avec Karim Benzema qui fait à nouveau la une des journaux avec ses deux buts bien marqués. Malgré la victoire et la tête du classement, êtes-vous satisfait de cette performance ?