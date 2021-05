Réaction immédiate: Real Madrid 2-1 Villarreal

Real Madrid 2-1 Villarreal (Benzema et Modrić). La ligue est terminée. Voici la réaction au match final. En route: les notes des joueurs, les moments forts des interviews et le podcast d’après-match.

Le dernier jour de la saison de la ligue est à nos portes. Le titre peut encore faire son chemin de chaque côté de Madrid, mais les résultats dans le match Real Valladolid – Atlético Madrid devraient basculer en faveur du Real Madrid. Les Blancos devraient également s’assurer qu’ils enregistrent eux-mêmes une victoire contre une solide équipe de Villarreal cherchant à gagner leur propre argenterie dans un proche avenir. La formation de départ était suffisamment solide, l’arrière gauche en forme de Castilla, Miguel Gutiérrez, conservant sa place en défense. Le banc a également été reconstitué avec le milieu de terrain de réserve Antonio Blanco et le capitaine Sergio Ramos revenant à ses côtés.

Le jeu général tout au long de la première mi-temps a été stagnant et ennuyeux, mais un but précoce de Valladolid contre l’Atlético a rendu au moins les enjeux intéressants. Si cette ligne de score restait la même et que le Real pouvait attraper un vainqueur, alors la ligue rentrerait à Valdebebas. Ce rêve s’est rapidement évanoui lorsque Pino a touché le ballon et l’a passé devant Thibaut Courtois pour mettre Villarreal 1-0. Le jeu est resté lent, mais Madrid a créé des occasions grâce à Luka Modrić, Casemiro et Karim Benzema, sachant qu’il restait 1-0 là où cela importait ailleurs. Malgré ces chances, Villarreal a réussi à se maintenir en tête à la mi-temps, organisant une confrontation finale de 45 minutes pour le titre de champion.

Le rythme du jeu madrilène s’est amélioré dès le début, l’équipe locale réalisant ce qui pourrait être réalisé à plein temps. Benzema a semblé égaliser les scores avec sa tête, mais après un long examen, le but a été correctement refusé pour hors-jeu. La nouvelle que l’Atlético Madrid avait égalisé s’est ensuite répandue. Cela signifiait toujours que le Real Madrid pouvait remporter la ligue avec une victoire ici, mais une autre de leurs rivaux de la ville le retirerait de leurs mains. Karim s’est rapproché après une erreur mais n’a pu tirer que large … L’Atlético a ensuite pris une avance de 2-1, faisant dans une vraie montagne pour gravir n’importe quelle gloire qui devait être eu cette saison. Marcelo, Isco et Mariano Díaz ont été amenés à essayer de faire bouger les choses à domicile, et l’équipe a réussi à en retirer un tard grâce à Benzema. Le Français a soulevé le ballon au-dessus du gardien à l’intérieur de la surface, mais à ce moment-là, peu d’espoir aurait été rétabli. Même lorsque Luka Modrić a marqué le vainqueur, il était trop tard pour un miracle. Le Real Madrid a remporté le match, mais l’Atlético Madrid a remporté le championnat. 2-1 le score final.