Réaction immédiate: Real Madrid 2-2 Séville

Real Madrid 2-2 Séville (Asensio et Kroos). Un tirage au sort mouvementé … Voici la réaction immédiate. En route: notes des joueurs, temps forts de la conférence de presse et podcast.

L’objectif pour le Real Madrid était simple: gagner aujourd’hui et la position en haut du tableau leur appartiendrait avec seulement trois matchs à jouer. Le résultat idéal 0-0 entre l’actuel leader de l’Atlético Madrid et les incessants challengers Barcelone a offert à Madrid une chance en or de marquer une saison inhabituelle qui restera longtemps dans la mémoire. Parmi toutes les équipes de la liste des matchs, les fans voudraient peut-être que cette chance tombe, Séville ne serait pas l’un des favoris. Pour cette raison, la formation était prévisible, avec Marcelo impliqué dans le remplacement de Ferland Mendy et le capitaine de l’équipe à la place de Sergio Ramos – tous deux indisponibles. Trois joueurs de Castilla sont restés controversés sur le banc à Diego Altube, Miguel Gutiérrez et Antonio Blanco – manquant ainsi le match de Castilla le plus important de la saison (heureusement, ils ont quand même réussi une victoire et ont fait les barrages de promotion).

Karim Benzema a cherché à calmer les nerfs dès le début avec un effort de la tête qui a battu le gardien, mais VAR a correctement refusé le but car le traverseur Alvaro Odriozola était hors-jeu lorsqu’il a reçu le ballon. L’équipe a généralement commencé concentrée et agile, Vinícius Júnior semblant particulièrement dangereux avec le ballon à ses pieds. Les choses ont vraiment pris un tournant lorsque Fernando a ramené le ballon dans la surface et a renvoyé Thibaut Courtois pour envoyer Séville en tête juste après vingt minutes de jeu … Madrid a contrôlé le jeu tout au long de la mi-temps, mais à part les chances de Casemiro et Vinícius – ne pouvait pas rassembler quoi que ce soit de concret dans l’attaque. Pour profiter de cette énorme opportunité, Los Blancos aurait tout à faire en seconde période …

La recherche d’un moyen de gagner ce jeu allait toujours envoyer les fans dans un voyage émotionnel d’une manière ou d’une autre. Madrid est parti avec l’attitude de trouver ce but précoce, et est venu atrocement près après que Vinícius ait poussé le ballon juste à côté pour annuler un fort mouvement d’attaque. Séville a également cherché à profiter de la situation, faisant souvent sauter les cœurs sur le comptoir. Heureusement, nous n’avons pas eu à attendre trop longtemps pour quelques bons signes. Benzema a volé le ballon autour de la ligne médiane avant de se combiner avec le remplaçant Marco Asensio. Toni Kroos et Casemiro se sont impliqués alors que Kroos a inscrit Asensio avec une passe vraiment intelligente – avec une finition intelligente de l’Espagnol pour égaliser le score. Il en fallait maintenant un de plus. Quelques instants plus tard, ce voyage émotionnel a atteint son apogée. Benzema a été envoyé complètement propre après un contre d’un corner de Séville et a simplement dû marquer. Au lieu d’utiliser l’immense temps qu’il a passé pour choisir sa place, il a tenté de contourner le gardien et est descendu. L’arbitre a utilisé la VAR pour déterminer qu’aucune pénalité ne devrait être infligée. L’arbitre a ensuite consulté VAR pour voir un handball potentiel de ce coin initial de Séville, et a fini par pointer vers l’endroit. Ivan Rakitić ne s’est pas trompé en envoyant Courtois dans le mauvais sens pour redonner l’avance à Séville. Eden Hazard est intervenu comme un dernier lancer de dés, et Madrid a réussi à égaliser grâce à un tir de Kroos dévié pendant le temps supplémentaire. Casemiro est venu si près de voler la victoire juste à la mort, mais son tir a reculé juste à côté. Le score s’est terminé 2-2.

Ce jeu a fini par être une occasion monumentale gâchée. Celui qui ne reviendra peut-être pas dans les trois matchs restants de la saison. Madrid occupe la deuxième place avec 75 points, deux derrière le leader de l’Atlético. Ils doivent maintenant gagner les matchs finaux, tout en espérant que les résultats iront ailleurs. Après toutes les reprises magiques de l’espoir du titre tout au long de la campagne, cela pourrait bien être le dernier clou dans le cercueil – mais il y a encore de l’espoir après l’égalisation tardive de Toni Kroos. Assurez-vous de regarder le podcast d’après-match et tout autre contenu d’après-jeu diffusé sur les chaînes de ManagingMadrid. À quel point êtes-vous vidé, fans de Madrid? Y a-t-il encore de l’espoir?