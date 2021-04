Réaction immédiate: Real Madrid 3-1 Liverpool

Real Madrid 3-1 Liverpool (Vinícius Júnior x2, Asensio). Une énorme victoire. Voici la réaction immédiate. Suivant: les notes des joueurs, les citations de la conférence de presse et le podcast d’après-match.

Le plus grand match de la saison à ce jour est arrivé à un moment assez difficile pour le Real Madrid. Non seulement ils étaient privés d’acteurs clés tels qu’Eden Hazard, Sergio Ramos et Dani Carvajal en raison d’une blessure – ils devaient maintenant faire face au retrait soudain de Raphaël Varane plus tôt dans la journée après avoir appris qu’il était tombé malade du COVID-19. Le défenseur de Castilla Víctor Chust l’a remplacé dans l’équipe, mais c’est Éder Militão qui a été appelé à remplacer Varane dans la formation de départ aux côtés de Nacho. Lucas Vázquez a été convoqué à l’arrière droit, tandis que le reste de l’équipe est resté standard. Liverpool a dû faire face à certains changements forcés, ce qui a rendu les équipes jolies, même à première vue.

Malgré les blessures majeures, les joueurs du Real Madrid ont parfaitement démontré leur expérience d’occasions comme celle-ci dès le début. L’équipe a donné un ton calme qui leur a permis de s’installer tôt et de produire une performance contrôlée en première mi-temps. Vinícius Júnior a montré qu’il était d’humeur à impressionner, tandis que Karim Benzema a frappé la première chance du match bas à Alisson. Deux instances de haute qualité ont conduit au premier but pour Madrid, alors que Toni Kroos a choisi Vinícius avec une passe à longue distance impeccable sur le dessus. Le Brésilien a parfaitement réussi à contrôler le ballon dans l’espace avec sa poitrine, avant d’approcher Alisson et de choisir sa place dans le but. Dix minutes plus tard, une erreur en a entraîné une seconde. Alexander-Arnold pour une raison quelconque a dirigé une autre passe aérienne de Kroos vers le gardien, mais elle a été rencontrée en premier par Marco Asensio qui a passé le ballon au-dessus de la tête d’Alisson avant de taper dans le filet. Asensio aurait pu en avoir un autre d’une instance similaire peu de temps après, avec Kabak le coupable cette fois, mais l’Espagnol n’a pas pu toucher à nouveau la cible. Liverpool n’a rien réussi à créer pendant toute la première mi-temps et Madrid a confortablement vu la mi-temps avec le score de 2-0 intact.

Toni Kroos, arrête ça! Arrêtez ça maintenant! Vinícius termine le déménagement en force et le Real Madrid mène! ⚪️ pic.twitter.com/w2J9ciokiI – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 6 avril 2021

L’égalité a changé quelques minutes après le début de la seconde mi-temps. Les visiteurs ont bénéficié d’une immense fortune, car Andrew Robertson a volé vers l’avant et a eu un tir bloqué – seulement pour qu’il atterrisse directement sur Mohamed Salah dans une position conservée uniquement par Lucas Vázquez. Le tir a rebondi sur Courtois avant de toucher la barre et finalement de rebondir pour porter le score à 2-1. Liverpool a continué à paraître dangereux et aurait pu être à égalité sans une touche vitale loin de Jota by Mendy. Madrid ne s’est pas complètement recroquevillé et a maintenu sa recherche de buts, Asensio ayant été refusé par un bon arrêt. Cela a quand même mené à un but, car Luka Modrić a retrouvé Vinícius Júnior qui a une fois de plus trouvé le filet. Liverpool a essayé de mordre davantage, mais n’a pas réussi à le faire.

C’est évidemment un résultat énorme pour le Real Madrid – qui est maintenant à un match d’une autre demi-finale de la Ligue des champions. Ce résultat pourrait également préparer le terrain pour un retour de saison impensable, avec un Clásico imminent décidant de leur sort dans la ligue. Dans les deux prochaines semaines, ils pourraient se retrouver en tête de la Liga, avec un parcours « favorable » pour la finale à côté. Cela pourrait aussi bien sûr aller dans l’autre sens, avec tout encore à jouer, il est donc important de rester réservé jusque-là. Liverpool a le but à l’extérieur et a déjà réussi quelques retours impossibles auparavant … Pour tous ses critiques, cela devait être l’une des meilleures performances de Vinícius Júnior pour le Real Madrid jusqu’à présent. Même dans des aspects tels que la finition dans lesquels il a été visiblement faible. Pour moi, il obtient le titre de l’homme du match, mais à qui le donnerais-tu? Et avez-vous été surpris de ce résultat?