Réaction immédiate : Real Madrid 4-1 Grenade

Real Madrid 4-1 Grenade (Marco Asensio, Nacho, Vinicius Junior, Ferland Mendy). Voici ma réaction immédiate, à surveiller : les conférences de presse, les notes des joueurs et le podcast d’après-match.

Dès le départ, ce jeu semblait avoir des objectifs. Grenade arborait une ligne défensive très lâche avec beaucoup d’espace entre le centre et les arrières latéraux pour que Vinicius et Asensio se chargent. Après une poignée de demi-occasions et de fausses pauses, Madrid a réussi à prendre l’avantage avec sa première chance nette au but. Le mouvement a commencé avec Vinicius se faufilant sur un milieu de terrain de Grenade et regagnant la possession, le ballon tombant à Toni Kroos qui a joué Marco Asensio au but.

Les choses se sont un peu mieux passées pour Madrid après avoir pris l’avantage, leurs efforts, une fois de plus, aidés par une défense grenadine très suspecte. Nacho a doublé l’avance de l’équipe adverse à la 25e minute grâce à une courte routine de virage bien travaillée, la finition a été tout un spectacle.

Lorsque Grenade a tenté de répondre avec sa propre routine de corner quelques minutes plus tard, Madrid a répliqué avec une efficacité brutale et aurait pu rentrer dans le vestiaire à la maison et sécher s’il n’y avait pas eu un dégagement de la ligne de but défini par le dictionnaire sur le dernier tir d’Asensio. Peut-être que ce premier vrai démenti de la défense de Grenade a frotté Madrid dans le mauvais sens parce que les hôtes ont commencé à trouver un peu plus leur rythme, surtout après que le tir dévié de Luis Suarez a réduit de moitié leur déficit avant le deuxième 45.

D’une manière ou d’une autre, la finition plate n’a pas empêché Los Blancos de rétablir la parité en seconde période. Attaquant à nouveau sur un corner raté de Grenade, Casemiro a réussi à libérer Karim Benzema. Malgré ses 33 ans, l’attaquant français a pu trouver un rythme surprenant et a eu tout le temps de choisir Modric au deuxième poteau qui a généreusement renvoyé le ballon à Vini pour taper dans un filet vide.

La soirée a un peu empiré pour Grenade lorsque l’ancien milieu de terrain de Barcelone, Monchu, a décidé qu’il en avait assez vu du numéro de maillot ondulant de Vinicius. Le tacle de toboggan faux était certainement imprudent de la part de Monchu, bien que le rouge soit toujours une surprise. Peu de temps après, Ferland Mendy a terminé le score pour Madrid avec une belle passe dans le coin inférieur.

Courtois a été appelé à deux arrêts difficiles vers la fin, mais le match était alors terminé depuis longtemps en tant que compétition. Madrid se dirige vers la Moldavie avec une autre victoire dans le grand championnat à son actif, bien qu’il ait été plus qu’aidé par la qualité de son adversaire. Notes des joueurs, citations d’après-match et (bien sûr) un podcast d’après-match à venir. Restez à l’écoute!