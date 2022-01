Réaction immédiate : Real Madrid 4 – 1 Valence

Après une défaite 0-1 décevante contre Getafe la semaine dernière – seulement la deuxième défaite de la saison de championnat – le Real Madrid a cherché à récupérer un peu contre un bloc défensif difficile de Valence.

Ancelotti a laissé au repos plusieurs joueurs clés lors du match de Copa en milieu de semaine contre Alcoyano, donc Courtois, Mendy, Modrić et Benzema ont tous eu une semaine complète de repos avant ce match nul contre Valence. Outre l’absence de Dani Carvajal, Ancelotti pourrait aligner son onze de départ le plus fort pour ce match.

Valence et son bloc plus profond se sont avérés être une lutte pour le Real, un problème que les Blancos ont depuis un certain temps. L’entraîneur de Valence Bordalás a mis en place un bloc qui a beaucoup alterné entre un 4-4-2 et un 4-5-1 selon la position de Yunus Musah.

Pendant la première demi-heure, le Real Madrid n’a pas pu créer d’occasions de manière cohérente, l’équipe n’étant pas en mesure d’atteindre Vinicius facilement. Vers la fin de la mi-temps, cependant, Mendy s’est déplacé davantage vers l’aile et a donné à Vinicius plus d’espace pour jouer à l’intérieur tandis que la mobilité d’Asensio et de Modrić a aidé l’attaque à mieux couler aussi. En fin de compte, cependant, le Real a marqué lorsque Casemiro a volé le ballon et a subi une faute dans la surface, menant à un penalty marqué par Benzema.

Valence s’est complètement effondré en seconde période. Leur bloc défensif a perdu de sa compacité tandis que Vinicius et Asensio ont continué à trouver des ouvertures derrière leur ligne défensive. La détermination de Vinicius a conduit à un but merveilleux au début de la seconde mi-temps et Valence n’a pas pu en revenir. Une autre course et un autre tir d’Asensio ont mené au deuxième but de Vinicius. Les substitutions ne pouvaient pas vraiment changer l’état du jeu à ce stade. Vers la fin du match, Benzema a marqué un autre but avec un excellent virage à l’intérieur de la surface.

Dans l’ensemble, une performance exceptionnelle des trois premiers du Real a tué le match et a surmonté le mur valencien. Restez à l’écoute pour les notes des joueurs, le podcast et plus encore !