Réaction immédiate : Real Madrid 5-2 Celta Vigo

Real Madrid 5-2 Celta Vigo (Benzema x3, Vinícius Júnior & Camavinga). Voici la réaction immédiate à la perte de la maison. A venir : les détails de la conférence de presse, les notes des joueurs et le podcast ManagingMadrid.

Cela avait peut-être l’air légèrement différent, mais le match de dimanche a vu le football revenir une fois de plus dans le célèbre stade Santiago Bernabéu après plus d’un an d’absence. Le Celta Vigo chercherait à vraiment gâcher la fête, car un mauvais résultat pourrait faire reculer Madrid à des kilomètres de la première place du classement. Le toujours impressionnant Miguel Gutiérrez a commencé son premier match au stade en tant qu’arrière gauche, après avoir impressionné pour le Castilla au début de sa saison. Seuls deux joueurs de Castilla se sont retrouvés ailleurs dans l’équipe, avec Luis López et Antonio Blanco appelés. La nouvelle recrue Eduardo Camavinga a également été inscrite sur le banc des forts. Karim Benzema a été le capitaine de l’équipe ce soir.

Les erreurs ont mis une tache vraiment louche sur une première mi-temps mouvementée, alors que le Real Madrid semblait produire une bonne énergie sur le ballon, mais des décisions douteuses de Gutiérrez et Casemiro ont permis aux visiteurs de prendre l’avantage grâce à Santi Mina. Eden Hazard semblait avoir ramené sa forme internationale et sa confiance dans la capitale espagnole, alors qu’il cherchait à courir contre les joueurs et à tester le gardien de but. Madrid a créé suffisamment d’occasions pour revenir dans le match, alors que le tir de la tête de Vinícius Júnior a été accueilli par de bonnes réactions d’un gardien qui a effectué un autre arrêt peu de temps après pour empêcher Miguel. Hazard a ensuite commis une erreur offensive après avoir choisi de ne pas s’engager avec un frein à son retour, laissant le soin à un lointain Fede Valverde de courir. L’égalisation est cependant arrivée à temps, car Karim Benzema a soulevé le ballon de la barre transversale après que Valverde l’ait trouvé à l’intérieur de la surface. Il semblait que Madrid continuerait et mènerait avant la mi-temps, mais c’est le Celta qui a pincé le dernier but de la mi-temps après que Franco Cervi ait profité d’une défense calamiteuse et ait réussi à battre facilement Thibaut Courtois alors que le ballon lui revenait. le poste pour un tap in.

Karim Benzema célèbre une fois de plus devant les fans.Photo de David S. Bustamante/Soccrates/.

La seconde mi-temps n’aurait pas pu mieux commencer pour les hôtes, et un joli centre de Miguel a été dirigé devant le gardien par nul autre que Benzema pour sa seconde – le tout dans la première minute. Sur le ballon, Madrid continuait d’avoir l’air fluide et supérieur, et huit minutes plus tard, Vinícius était marqué sans faute. Il y a un an, cela a peut-être été une situation désastreuse pour lui, mais cette saison, il a fait preuve d’une mentalité évoluée devant le but, car il est resté si calme pour passer le ballon autour du gardien et dans le coin inférieur pour donner l’avantage à son équipe. . Eduardo Camavinga a fait ses débuts et a fait bonne impression lors de ses trois premières touches pour le club. Ce ne serait pas la dernière impression qu’il ferait ce soir-là, puisqu’il a réussi à marquer le quatrième but et à mettre le match hors de vue. Il a réussi à être le seul à réagir, et s’est connecté avec un rebond d’un tir de Luka Modrić qui s’est envolé dans les airs. Benzema a conclu le score, réalisant son triplé sur place après que Vinícius a été fait trébucher dans la surface de réparation. Le match s’est terminé à 5-2, le Real Madrid conservant sa place en tête du classement après quatre matchs.