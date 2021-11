Réaction immédiate : Real Madrid Femenino 1-0 Rayo Vallecano

Le Real Madrid a battu le Rayo Vallecano 1-0 grâce à un but d’Esther, assistée de Nahikari Garcia.

Las Blancas a dominé le ballon dès le début. Ils ont mis Rayo sous pression et les ont forcés à revenir dans leur moitié de terrain, mais ont eu du mal dans le dernier tiers. Le Real Madrid a créé de multiples opportunités de but en première mi-temps mais n’a pas pu capitaliser sur sa supériorité.

Le Real Madrid a commencé la seconde mi-temps sur le pied avant. Ils ont continué à dominer la possession mais ils ont également créé plus d’opportunités. À la 54e minute, Las Blancas s’est converti. Nahikari Garcia a joué une passe à Esther à l’intérieur de la surface de réparation de 18 verges. Esther a battu son défenseur et a ouvert le score avec une bonne finition.

Las Blancas a créé plus d’occasions et a étouffé l’attaque du Rayo, mais le Real Madrid n’a pas pu doubler le score et a remporté la victoire 1-0 à l’Estadio Alfredo Di Stefano.

10′ Zornoza a adressé une balle en travers du terrain à Olga Carmona, qui a tiré dans le filet latéral. 11′ Esther dribble dans la surface entourée de trois défenseurs et sa frappe est déviée en corner. 12′ Caroline Moller Hansen passe sa tête au-dessus de la barre transversale. 22′ Zornoza a transféré la pointe de l’attaque à Olga. L’arrière gauche a balancé un centre dangereux dans la surface et Nahikari Garcia est arrivé au bout mais n’a pas pu le diriger vers la cible. 29′ Zornoza tentait sa chance à distance mais elle dérivait juste au-dessus de la barre. 39′ Moller centre vers Esther dans la surface, Esther le reçoit au tournant et décoche une frappe cadrée que la gardienne du Rayo fait basculer au-dessus de la barre. 43′ Esther a essayé de le boucler dans la lucarne à distance mais n’a pas pu tester la gardienne. Las Blancas a commencé la seconde mi-temps avec beaucoup plus d’énergie et d’invention. 50′ Nahikari Garcia a tourné en haut de la surface et l’a pulvérisé large vers Kenti Robles. L’arrière droit a tenté de trouver Esther dans la surface mais sa passe a été coupée par un défi de glissade. 51′ Esther a tenté une nouvelle tentative de curling à distance et a heurté la barre transversale. 54′ Nahikari l’a joué à Esther dans la surface. Esther a battu son défenseur et a trouvé le fond des filets pour ouvrir le score. 55′ Nahikari centre pour Moller qui tire en plein dans le gardien. 66′ La tentative de coup de pied en bicyclette de Nahikari passe au-dessus de la barre. 78′ Thérèse. qui a été remplacé par Maite Oroz, a joué large à Olga Carmona. Olga s’est alignée sur Moller et son tir a été sauvé. 85′ Tere a fait une passe en retrait pour Misa. Le gardien de but a effectué un tacle/dégagement pour empêcher un but du Rayo. Las Blancas a vu le résultat 1-0 et a remporté son deuxième match de championnat consécutif.

Le Real Madrid se rendra ensuite à Paris. Las Blancas affrontera le PSG en France le mardi 9 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 15 heures HNE.