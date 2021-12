Réaction immédiate : Real Madrid Femenino 1-3 FC Barcelone

Le Real Madrid Femenino a perdu 3-1 contre le FC Barcelona Femeni lors du Clasico le plus serré à ce jour. Las Blancas a perdu 3-0 en première mi-temps mais a réalisé une solide performance en deuxième mi-temps et a récupéré un but

Le Real Madrid a commencé le match à un bon rythme et avec une bonne intensité et a causé quelques problèmes à Barcelone au début. Las Blancas n’a pas pu capitaliser et l’équipe catalane a intensifié la pression et fait payer le Real Madrid. Lieke Martens a ouvert le score après que Misa ait effectué deux arrêts incroyables pour repousser l’attaquant néerlandais, mais Martens a saisi sa troisième chance au fond des filets.

Barcelone a dominé dès lors. Irene Paredes a doublé l’avance de Barcelone à la 18e minute. Martens a balancé dans un coin et Paredes a décoché une tête à travers le but et dans le fond des filets. Martens a obtenu un doublé en première mi-temps quelques minutes plus tard. Mariona Caldentey a fait une balle de division de défense ridicule à Martens, qui a enroulé le ballon dans le filet latéral pour porter le score à 3-0.

Las Blancas a frappé à la 52e minute. Lucia a joué un centre vers le poteau arrière et Kosovare Asllani a glissé pour le rencontrer. Elle a réussi à le pousser sur la cible et à dépasser Sandra Paños. Barcelone était relativement imperturbable et était la meilleure équipe tout au long de la seconde mi-temps, mais le Real Madrid était bien meilleur qu’il ne l’était en première mi-temps et offrait plus de menace à l’avenir.

Le Real Madrid a eu plusieurs occasions de réduire le déficit à un but mais n’a pas pu se convertir. Misa a continué à faire des arrêts impressionnants et le match s’est terminé 3-1 en faveur de Barcelone, qui est le plus proche que Las Blancas ait affronté avec ses rivaux.

3′ Le Real Madrid a bien commencé et Ivana Andres a failli obtenir un dangereux corner qui aurait pu donner une avance rapide à Las Blancas. 8′ Mariona est tombée au milieu de terrain, s’est retournée et a envoyé le ballon au large de Fridolina Rolfo. Le Suédois a égalisé Martens, qui a été repoussé par Misa à deux reprises avant de finalement diriger le ballon au fond des filets. 18′ Barcelone porte le score à 2-0. Martens a joué un corner dans la surface et Paredes s’est levé pour le rencontrer. Elle a tiré la tête dans le coin supérieur du but. 23′ Mariona réussit une passe mortelle pour Martens et l’attaquant néerlandais enroula le ballon autour de Misa et dans le filet. 38′ Caroline Graham Hansen dribble vers le but et tire d’un angle fermé. Misa descendit rapidement pour lui refuser. 41′ Misa a fait un autre bel arrêt. Marta Torrejon a dirigé un ballon vers le coin inférieur du but et Misa a réagi rapidement pour sauver. 43′ Misa est rapidement sortie de sa ligne pour défier Martens et a démenti ce qui devait être le troisième but de Martens de la mi-temps. 45′ Le Real Madrid s’est créé une occasion dangereuse. Un coin a trouvé son chemin jusqu’à Athénée. Elle a balancé un centre vers Caroline Moller Hansen, qui a fait une bonne course devant Sandra Paños mais le ballon a été retiré du jeu et le danger a été maîtrisé. 52′ Claudia Zornoza a joué à côté de Lucia Rodriguez. Elle a réussi à relever un défi de Fridolina Rolfo et a balancé un centre dans la zone. Asllani a été le premier à le rencontrer et Paños n’a pas pu le retenir. 67′ Barcelone avait le ballon au fond des filets grâce à Ana-Maria Crnogorcevic mais le drapeau était levé pour hors-jeu. 75′ Real Madrid a réussi un bon coup qui a abouti à un corner. Sur le corner qui a suivi, Rocio a dirigé le ballon vers le but et il semblait que Marta Cardona le frapperait dans le but, mais elle a balancé et a raté et Paños l’a attrapé. 85′ Athenea s’est vu accorder un coup franc dans une zone dangereuse. Zornoza a tapé le ballon à Asllani, qui l’a frappé vers le but. Esther s’y agrippa et descendit. Las Blancas a fait valoir qu’un penalty devait être accordé, mais l’arbitre a agité le jeu. 89′ Crnogorcevic marquait le but et décochait un tir bas sur Misa. Le gardien de Las Blancas était à nouveau à la hauteur et l’a paré largement.

Le Real Madrid affrontera le WFC Zhytlobud 1 Kharkiv le jeudi 16 décembre en UEFA Women’s Champions League. Le coup d’envoi est prévu à 12h45 HNE (18h45 CEST) à l’Estadio Alfredo Di Stefano.