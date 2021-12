Réaction immédiate : Real Madrid Femenino 3-1 Madrid CFF

Le Real Madrid Femenino a marqué deux fois dans les arrêts de jeu pour compléter une victoire de retour 3-1 sur ses rivaux de la ville, le Madrid CFF.

Le Madrid CFF a été énergique et a joué à haute intensité tout au long de la première mi-temps. Ils ont forcé le Real Madrid à s’étendre, puis ont fermé l’espace pour forcer les revirements et les duels 50/50. Las Blancas a joué directement dans le plan de match de Madrid CFF et n’a pas pu mettre son empreinte sur le match en première mi-temps.

Madrid CFF a ouvert le score à la 36e minute après avoir forcé un revirement et s’est rapidement avancé en transition. Kerolin a conduit dans la surface de réparation de 18 mètres et a passé le ballon devant Misa et dans le fond des filets. Las Blancas a répondu avec quelques occasions mais n’a jamais semblé en contrôle et est entré dans la mi-temps avec un but.

Le Real Madrid a poursuivi ses efforts pour entamer la seconde mi-temps. Alberto Toril a commencé à apporter des changements à la 60e minute qui aideraient à changer le match. Athenea del Castillo et Kenti Robles sont entrés en jeu. Malheureusement, Olga Carmona a été expulsée en raison d’une blessure. Ivana Andres et Maite Oroz ont été introduites à la 67e minute.

Las Blancas a profité d’un coup franc pour égaliser. À la 78e minute, Claudia Zornoza a donné un corner à Esther, qui l’a dirigé au fond des filets. Le Real Madrid a poussé pour le vainqueur après cela. Cela ne viendrait que tard, mais cela valait la peine d’attendre. Dans le temps additionnel, Athenea del Castillo a coupé son pied droit et a enroulé un étourdisseur dans le coin supérieur. Avec le dernier coup de pied du match, Esther Gonzalez a fait un doublé et le Real Madrid a gagné 3-1.

10′ Teresa a joué un corner court pour Olga Carmona. Elle l’a rapidement renvoyé au milieu de terrain, qui a balancé un centre. Le corner n’a rien donné, mais il a montré l’engagement de l’équipe envers la variation du service sur coup franc qui s’est avéré efficace contre Kharkiv dans l’UWCL. 11′ Marta Cardona adresse un centre au deuxième poteau pour Esther Gonzalez. L’attaquant a tiré le ballon vers le bas et l’a tiré du mauvais côté du filet. 24′ Claudia Zornoza a donné un coup franc dans une position dangereuse. Gabi Nunes l’a bouclé haut et large du but de Misa. 31′ Caroline Moller Hansen coupa à l’intérieur et plaça le ballon au carré pour Nahikari Garcia en haut de la surface de réparation. Nahikari a bouclé un tir bas vers le coin inférieur du but mais n’a pas pu le garder cadré. 36′ La passe d’Olga Carmona a été touchée loin de sa cible, ce qui a déclenché une variété de défis pour le ballon sur le flanc droit. Kerolin a pris possession du ballon, est entré dans la surface et a glissé son tir devant Misa et dans le but pour donner l’avantage au Madrid CFF. 41′ Claudia Zornoza a fait passer une passe en profondeur dans la surface pour Moller. Moller l’a glissé à Nahikari, qui l’a renvoyé à Esther qui se précipitait. Esther a tiré mais a été refusée par le gardien. 43′ Esther a tiré de la tête sur corner et a tiré loin du but. Le Real Madrid a augmenté l’intensité en seconde période mais n’a apporté aucun changement tactique ou structurel. Las Blancas a continué à lutter pour se créer des occasions dans le dernier tiers. 59′ Vicky Lopez de Madrid CFF frappe un corner venu de la barre transversale. 60′ Athenea del Castillo et Kenti Robles sont entrés en jeu à la 60e minute pour Nahikari Garcia et Lucia Rodriguez. 66′ Olga Carmona a été étirée hors du terrain après le centre de Kerolin et avec son suivi lié à Olga. 67′ Ivana Andres et Maite Oroz remplacent Olga et Marta Cardona. 74′ Maite Oroz repoussa le ballon de Madrid CFF pour Teresa dans le haut de la surface. Teresa a frappé pour la première fois et le ballon a volé au-dessus de la barre transversale. 77′ Athenea dribble dans la défense de Madrid CFF et passe pour Esther. Esther a tiré du pied gauche et a forcé Paola Ulloa à effectuer un arrêt plongeant. 78′ Claudia Zornoza enroulait un corner sur la tête d’Esther, qui continuait sa belle série de buts. Elle a tonné sa tête dans le fond des filets pour égaliser. 83′ Kenti Robles centre pour Moller dans la surface. La Danoise a frappé sa tête dans le sol et dans les bras d’Ulloa. 86′ Athenea a affronté plusieurs joueurs avant de décocher une frappe au-dessus de la barre transversale. 89′ Malgré la pression du Real Madrid, le Madrid CFF avait une chance de trouver un vainqueur tardif. Kerolin a contre-attaqué par elle-même et était en tête-à-tête avec Misa mais a frappé son tir au-dessus du but. 90+3′ Athenea a fourni un incroyable moment de magie pour gagner le match pour le Real Madrid. Elle a coupé à l’intérieur avant de lancer un tir dans le coin supérieur qui a rebondi sur le poteau et dans le fond du filet. 90+7′ Esther a ajouté un autre pour faire bonne mesure avec le dernier coup de pied du match.

Le Real Madrid clôturera l’année civile à l’Estadio Alfredo Di Stefano. Las Blancas accueillera le Sporting Huelva le mercredi 22 décembre.