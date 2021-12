Réaction immédiate : Real Sociedad 0-2 Real Madrid

Real Sociedad 0-2 Real Madrid (Vinícius Júnior & Jović). Voici la réaction immédiate au triomphe… En route : temps forts de la conférence de presse, notes des joueurs et podcast d’après-match.

La Real Sociedad s’était imposée comme l’amour de tout le monde en Liga au cours des dernières saisons, et cette année, les champions de la Coupe d’Espagne continuaient de grimper haut dans la moitié supérieure du tableau. Cela en ferait un autre match difficile à surmonter pour le Real Madrid dans sa tentative de soulever le trophée à la fin de la campagne. Avec un quatrième match exténuant en vue contre l’Atlético Madrid, on pourrait penser qu’un entraîneur comme Carlo Ancelotti choisirait de tourner même légèrement pour garder certains joueurs au frais pour les deux matchs – mais la formation est restée solide. Des noms comme Eden Hazard et Isco sont des habitués de la liste des bancs de la liste ces jours-ci, tandis que Fede Valverde et Eduardo Camavinga pourraient se considérer comme malchanceux de ne pas commencer. Karim Benzema était le capitaine de l’équipe.

Timide était le mot juste pour décrire la demi-heure d’ouverture, même si certains pourraient même utiliser le terme. Il semblait que les deux équipes se retenaient alors que la Sociedad cherchait à jouer de l’arrière autant que possible, et Madrid cherchait à créer des occasions grâce à Benzema et Vinícius Júnior. Après quelques efforts maîtrisés des deux attaquants, le jeu a commencé à s’ouvrir davantage. Cependant, cela semblait légèrement pencher en faveur de la Sociedad, car ils représentaient une menace plus importante pour le but de Thibaut Courtois – sans rien demander au grand gardien de but. Les faits saillants de la mi-temps ont été les problèmes de blessures, malheureusement à dire. Initialement, Ferland Mendy s’est arrêté après avoir couru sur le côté gauche, pour reprendre le jeu quelques instants plus tard après une certaine panique sur le banc. Puis, la catastrophe a frappé lorsque Karim Benzema a arrêté le jeu tout seul et a signalé au manager qu’il ne pouvait plus continuer. Il a couru assez facilement lorsqu’il a été remplacé par Luka Jović, alors j’espère qu’il a juste ressenti une légère traction dans sa jambe gauche et s’est retiré par précaution. La mi-temps s’est approchée avec le tableau d’affichage restant vierge.

En l’absence de Benzema, les supporters se tournaient vers Vinícius Júnior pour faire la différence et se qualifier pour une grosse seconde mi-temps, et cela n’aurait pas pu mieux commencer pour lui. Il a rejoint Jović bien dans les deux minutes avant de placer le ballon dans le coin pour poursuivre sa superbe forme cette saison. Madrid a commencé à reprendre le dessus sur le match et, dix minutes plus tard, a doublé son avance, cette fois grâce à Jović qui a enfin atteint la cible pour Los Blancos – alors qu’il dépassait Álex Remiro à bout portant pour ajouter à ce qui était déjà sa meilleure performance pour le club. Casemiro a été retiré avant d’avoir pu recevoir un carton jaune et une suspension pour le derby madrilène, et a été remplacé par Camavinga. Le rythme du jeu a dérapé après cela, comme nous l’avons souvent vu cette saison lorsque Madrid a besoin d’un gros trois points. Cela a permis aux visiteurs de voir confortablement le match et de remporter une autre grande victoire contre une équipe forte. Cela fait trois (Sevilla, Athletic Bilbao et Real Sociedad) pas nécessairement de jolies victoires, mais des victoires contre des équipes qui ont souvent surpassé le Real Madrid dans le passé. Cela devient encore plus important si l’on tient compte du fait que Barcelone et l’Atlético Madrid ont subi des défaites aujourd’hui, ce dernier contre un but de Takefusa Kubo à la dernière minute. Ce sera vraiment un point important sur lequel réfléchir à la fin de la saison. Qu’en pensez-vous, fans de Madrid ?