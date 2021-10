Réaction immédiate : Shakhtar Donetsk 0 – 5 Real Madrid

« 4-3-3 est le chemin. » Tels étaient les mots de Carlo Ancelotti lors de la conférence de presse d’avant-match d’hier, où le manager du Real Madrid semblait convaincu que le retour à un système à deux ailiers était le meilleur pari pour l’équipe pour aller de l’avant.

Ce qu’Ancelotti n’a pas révélé au-delà de cela, c’est la configuration tactique qu’il envisageait pour accompagner cette formation, et nous en avons eu un aperçu lors de la destruction complète du Shakhtar Donetsk ce soir en Ukraine.

Ancelotti a choisi de ne pas trop appuyer, demandant à son équipe de jouer étroit et compact, absorbant la pression, coupant les voies de passe et jouant de manière plus conservatrice défensivement. Cela a fonctionné – peut-être en partie parce que le manager du Shakhtar de Zerbi (probablement) a préparé son équipe à jouer à travers une presse décousue. Quoi qu’il en soit, les hommes d’Ancelotti ont bien tourné et les trois milieux de terrain – Kroos, Modric, Casemiro – étaient heureux de s’asseoir dans une ligne plus profonde pendant la préparation pour s’assurer que l’équipe ne subit pas d’attaques de transition dangereuses.

Un autre point à mentionner, et peut-être le plus important : Ferland Mendy est revenu dans la formation de départ après une interruption de cinq mois et a immédiatement semblé parfait, élevant complètement le plafond défensif de l’équipe. Mendy est venu trois fois en première mi-temps au centre avec des interventions. Il mit Tete, Maycon et Dodo dans sa poche. Sa compréhension avec Alaba était excellente. C’est arrivé à un point en seconde période où le Shakhtar a complètement évité son flanc quand ils le pouvaient.

Ce ne sont que quelques-uns des points défensifs de ce match. La partie la plus encourageante de cette performance était que l’équipe n’a pas sacrifié son attaque en raison de sa forme défensive solidifiée. Le Real Madrid avait de nombreuses bonnes opportunités de tir en dehors de la surface. Certes, ils n’ont pas créé beaucoup d’opportunités en or nettes en première mi-temps, mais il y avait suffisamment de préparation pour que vous puissiez voir comment un but pourrait survenir.

L’impasse a finalement éclaté à la 37e minute lorsque Serhiy Kryvstov a dévié un centre de Lucas Vazquez dans son propre filet.

À la mi-temps avec l’équipe en hausse d’un but, le Real Madrid était dans un état confortable, sachant surtout que le Shakhtar devrait être plus audacieux pour poursuivre le match.

Il s’avère que le Shakhtar n’a pas beaucoup menacé, et ils ont continué leur (pour moi très étrange, comme noté dans un coup de Tweet), bizarrerie de laisser les joueurs du Real Madrid porter le ballon sur le terrain sans être contestés.

Je ne comprends pas pourquoi le Shakhtar joue de cette façon défensivement. Ils ne marquent que les passages hors ballon, mais pas d’une manière qui ferme réellement les voies de dépassement ou rend le porteur du ballon inconfortable. Nous avons été dupés par la propagande photoshop de de Zerbi – Kiyan Sobhani (@KiyanSo) 19 octobre 2021

Cela mène tout cet article au point culminant, la partie où je dois introduire autant de magie que possible avant de publier au coup de sifflet final.

Le spectacle Vinicius, entre autres belles choses.

L’objectif de Benzema d’atteindre la cinquième place est arrivé un peu trop tard pour que je puisse l’inclure ici.

