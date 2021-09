Réaction immédiate : Valence 1-2 Real Madrid

Valence 1-2 Real Madrid (Vinícius Júnior & Benzema). Voici la réaction immédiate à toute l’excitation… En route : citations de la conférence de presse, notes des joueurs et podcast d’après-match.

Le troisième kit bleu récemment publié serait présenté pour la première fois alors que le Real Madrid se rendait à Mestalla pour disputer l’un des matchs les plus difficiles de toute saison. Valence a aligné son nouveau chanteur Hugo Duro, qui était le meilleur buteur de Castilla la saison dernière. Pour Madrid, Eden Hazard était de retour en action dès le départ, tandis qu’Eduardo Camavinga continuait d’attendre patiemment sa première apparition complète. Trois joueurs castillans ont rejoint le Français sur le banc, avec l’impressionnant Miguel Gutiérrez également pas choisi à l’arrière gauche à la surprise de beaucoup…

Même avec moins de fans présents à l’intérieur du stade, le match était toujours une affaire serrée et méfiante. La qualité du jeu était élevée, les deux équipes se combinant bien et causant des problèmes à l’autre. Valence a devancé le jeu vers la fin de la première mi-temps, peut-être en raison d’un Casemiro instable à l’ancre du milieu de terrain. La passe des Brésiliens était à son pire toute la moitié, ce qui a conduit à des contributions défensives fragiles dans les tentatives de récupération. Finalement, la mi-temps a été gâchée par des joueurs tombant comme des mouches. Deux joueurs de Valence se sont blessés avant la 25e minute, puis Dani Carvajal a volontairement quitté le terrain de jeu après avoir lui-même ressenti un certain malaise. Lucas Vázquez a été engagé pour le remplacer. Vinícius Júnior a vu un penalty discutable rejeté après une bonne liaison avec Hazard et Karim Benzema – et à l’autre bout, le plongeon de Maxi Gómez n’a rien fait pour calmer la foule, mais cela n’a pas trompé l’arbitre. Thibaut Courtois avait un excellent arrêt à faire pour nier un effort de la tête volant juste avant le coup de sifflet et s’assurer que son équipe est entrée dans les vestiaires même à la pause.

Quelques captures d’écran annotées qui fournissent un guide sur la structure offensive du Real Madrid avec Hazard et Vinícius ensemble et avec Nacho comme arrière gauche. Pas de clichés parfaits mais il était remarquablement difficile d’en trouver un à la volée pour cette mi-temps (tout était transitionnel). pic.twitter.com/0B5TYwZ8Te – tácticas del enemigo para desestabilizar (@OmVAsports) 19 septembre 2021

Hugo Duro a de nouveau testé Courtois en début de seconde période, mais le grand homme a relevé le défi. Gonçalo Guedes a ensuite tiré dessus après une belle course de Yunus Musah. Valence avait pris le contrôle total à ce stade, et Guedes avait une autre chance à l’intérieur de la surface qui aurait dû être mieux prise. Cette domination a finalement porté ses fruits, car Hugo Duro a porté un coup mortel avec une frappe précise. Cela devait juste être. Camavinga et Rodrygo Goes se sont précipités pour essayer de changer rapidement les choses, alors que Casemiro et Luka Modrić se frayaient un chemin. Les occasions de Rodrygo et Benzema ont donné de l’espoir aux visiteurs, mais Vinícius Júnior serait le sauveur vers la fin. Sa première contribution a été un but avec une finition calme après avoir été trouvé par Benzema. Il a ensuite rendu la pareille, livrant un magnifique centre à Karim qui a dirigé le vainqueur devant le gardien. D’une manière ou d’une autre, Madrid avait réussi à renverser la vapeur ! Il n’y avait tout simplement pas assez de temps pour un Valence choqué de se dépoussiérer et d’essayer de tirer quelque chose du match. Le match s’est terminé 2-1, Madrid enregistrant une énorme victoire à l’extérieur ! Restez dans les parages pour le podcast d’après-match, ainsi que toutes les fonctionnalités supplémentaires à venir …