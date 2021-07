Réaction mitigée alors que les notes des pilotes de jeu F1 2021 ont été révélées

Les notes des pilotes pour le jeu vidéo F1 2021 ont été annoncées, et il y a eu une réponse mitigée en ligne de la part des personnes qui pensaient que leurs pilotes préférés n’étaient pas assez bien notés.

La note de Max Verstappen a été relevée pour égaler celle du septuple champion du monde Lewis Hamilton, tandis que Lando Norris surpasse son coéquipier Daniel Ricciardo dans les scores de McLaren.

Lorsque le compte Twitter officiel de la Formule 1 a partagé la nouvelle, les réponses ont été remplies de personnes qui pensaient que des changements étaient nécessaires.

Selon l’annonce de la Formule 1 sur son site Web, les notes des pilotes ont été compilées sur cinq mesures :

Expérience – Basée sur le nombre de courses auxquelles un pilote a participé au cours de sa carrière Racecraft – Basé sur les positions gagnées ou perdues dans une course, par rapport à la moyenne pour un créneau de grille donné Conscience – Une mesure de la capacité du pilote à éviter les incidents et les pénalités dans une course Rythme – Une mesure des meilleurs temps au tour d’un pilote – plus ils sont proches du tour le plus rapide dans une course, plus le score global – Qui prend en compte tout ce qui précède, calculé avec une moyenne pondérée

Notes des pilotes F1 2021

Mercedes

Lewis Hamilton

Note globale : 95

Expérience : 92

Racecraft: 94

Conscience : 89

Rythme : 98

Valtteri Bottas

Note globale : 92

Expérience : 75

Racecraft : 89

Conscience : 99

Rythme : 92

Taureau rouge

Max Verstappen

Note globale : 95

Expérience : 69

Racecraft: 96

Conscience : 96

Rythme : 97

Sergio Perez

Note globale : 87

Expérience : 81

Racecraft: 92

Conscience : 84

Rythme : 87

McLaren

Daniel Ricciardo

Note globale : 90

Expérience : 80

Racecraft: 94

Conscience : 91

Rythme : 88

Lando Norris

Note globale : 91

Expérience : 60

Racecraft: 96

Conscience : 99

Rythme : 89

Aston Martin

Sebastian vettel

Note globale : 89

Expérience : 91

Racecraft: 93

Conscience : 87

Rythme : 88

Balade de Lance

Note globale : 83

Expérience : 62

Racecraft: 93

Conscience : 82

Rythme : 82

Alpin

Fernando Alonso

Note globale : 89

Expérience : 99

Racecraft : 89

Conscience : 94

Rythme : 86

Esteban Ocon

Note globale : 86

Expérience : 60

Racecraft: 93

Conscience : 98

Rythme : 79

Ferrari

Charles Leclerc

Note globale : 88

Expérience : 62

Racecraft : 88

Conscience : 87

Rythme : 92

Carlos Sainz

Note globale : 87

Expérience : 69

Racecraft : 88

Conscience : 94

Rythme : 85

AlphaTauri

Pierre Gasly

Note globale : 90

Expérience : 59

Racecraft: 92

Conscience : 99

Rythme : 89

Yuki Tsunoda

Note globale : 82

Expérience : 46

Racecraft : 88

Conscience : 78

Rythme : 86

Alfa Romeo

Kimi raikkonen

Note globale : 87

Expérience : 99

Racecraft: 91

Conscience : 84

Rythme : 86

Antonio Giovinazzi

Note globale : 79

Expérience : 54

Racecraft: 82

Conscience : 82

Rythme : 80

Haas

Mick Schumacher

Note globale : 76

Expérience : 47

Racecraft: 65

Conscience : 81

Rythme : 83

Nikita Mazepin

Note globale : 67

Expérience : 47

Racecraft: 65

Conscience : 78

Rythme : 66

Williams

Georges Russel

Note globale : 84

Expérience : 60

Racecraft: 76

Conscience : 99

Rythme : 83

Nicolas Latifi

Note globale : 71

Expérience : 55

Racecraft: 69

Conscience : 79

Rythme : 70

Codemasters’ F1 2021 sortira sur toutes les plateformes le mardi 13 juillet en téléchargement numérique.

