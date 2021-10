Réaction ou désespoir pour Gérone à Anduva

20/10/2021 à 22:11 CEST

Carles Rosell

Les alarmes sonnent depuis longtemps. C’est une chose de perdre un match. Un autre est concéder six défaites après les dix premiers jours. La mauvaise inertie pèse sur Gérone, installé dans les places de relégation et contraint de réagir une bonne fois pour toutes. Après avoir trébuché contre Almería, Lugo et Huesca consécutivement, il visite le toujours difficile Mirandés et le fait avec plus d’un objectif.

Le premier, ajoute. Brisez la séquence négative. Avoir un peu plus de point. Le second, s’imposant finalement à l’extérieur de Montilivi, où il a à peine fait match nul en quatre départs. Et le troisième, voir but. L’équipe de Michel marque peu de buts, l’un de ses points faibles. Pour cela, espère récupérer la meilleure version de Cristhian Stuani. La charrúa a voyagé, bien qu’elle entraîne des ennuis et ne soit pas à cent pour cent. S’il n’est pas titulaire, son poste sera occupé par Nahuel Bustos.

Répéter la défense de trois centraux est l’option la plus viable et le onze présente peu de doutes. Pol Lozano et Terrats, deux des joueurs pouvant jouer le rôle de pivots, sont toujours blessés. David Juncà n’a pas non plus pris part à l’appel. Il a laissé sa blessure derrière lui, mais il a besoin de rythme. Jairo suivra sur le flanc gauche. Dans la main droite, Arnau ou Calavera jouent une position.

Hésitant à domicile, où il donne un de chaux et un autre de sable, Mirandés récupère l’Italien Capellini, absent contre Ibiza en raison d’un processus fiévreux. Imanol Garcia de Albeniz est toujours absent, blessé depuis quelques semaines et toujours sans sortie médicale.

Compositions probables :

Mirandés : Lizoain, Carreira, Odei, Capellini, Letic, Álex López, Oriol Rey, Sergio Moreno, Riquelme, ñigo Vicente et Camello

Gérone : Juan Carlos, Arnau o Calavera, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Jairo, Aleix García, Álex Baena, Borja García, Samu Sáiz et Nahuel Bustos ou Stuani

Arbitre: Quintero González (andalou)

Heure: 21h00

Stade: Anduva