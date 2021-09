Réaction pas si immédiate : Real Madrid 6-1 Majorque

Real Madrid 6-1 Majorque (Benzema x2, Asensio x3 & Isco). Voici la réaction à l’énorme victoire! N’oubliez pas de consulter : les faits saillants de la conférence de presse, les notes des joueurs et le podcast d’après-match.

La «réaction immédiate» a peut-être pris un peu de temps, mais après avoir regardé le match hors du bureau et avoir pleinement profité de la fête des buts, c’était peut-être le meilleur match pour cela. La bonne nouvelle a commencé lorsque la nouvelle a éclaté qu’Eduardo Camavinga avait enfin obtenu son premier départ pour le club. Le joueur de Castilla Miguel Gutiérrez l’a rejoint à l’arrière gauche, mais de manière plus controversée : Marco Asensio a trouvé une place dans l’équipe. Cela est arrivé juste un jour après quelques commentaires douteux dans les médias dirigés contre Carlo Ancelotti et son temps de jeu au club récemment. Sur le banc Sergio Santos a été inclus pour un début potentiel. Karim Benzema a de nouveau été capitaine de l’équipe. Le joueur madrilène Takefusa Kubo a commencé pour les visiteurs.

Cela a été la semaine du Real Madrid jusqu’à présent. Vraiment, ça a été leur saison. Et aujourd’hui, il était clair qu’ils étaient là pour donner encore une fois le spectacle après trois minutes, lorsque Karim Benzema s’est accroché à une touche lâche d’un défenseur et a tiré bas pour donner l’avantage aux Blancos. Marco Asensio avait vraiment un point à prouver, et il a commencé à récompenser Ancelotti pour la réponse à ses commentaires précédents avec non pas un, mais deux buts en première mi-temps. Le premier est venu de ses réactions rapides après une parade du gardien de but, et le second a montré beaucoup plus de sang-froid car il a fait une excellente course entre deux défenseurs et a terminé autour du gardien après avoir reçu le ballon. Majorque a cependant riposté au milieu de cette course, alors que Lee Kang-In a effectué sa propre course et a passé le ballon devant Thibaut Courtois. La mi-temps a terminé 3-1 à Madrid, mais le but marqué était loin d’être terminé.

L’action a repris immédiatement en seconde période après que Benzema se soit vu refuser un but pour une faute. Cela n’a pas beaucoup d’importance, car Asensio a réussi à terminer son triplé avant l’heure de jeu. Celui-ci étant le meilleur à ce jour car il a choisi sa place à l’extérieur de la boîte. Antonio Blanco, Isco, Lucas Vázquez et Luka Jović ont tous été recrutés – ainsi que Sergio Santos qui a fait ses débuts en équipe première au Bernabéu. C’était l’un des joueurs restants qui a marqué le but suivant, car nul autre que Benzema a réussi à trouver de l’espace en utilisant son dos pour contrôler le ballon et le glisser devant le gardien (avec l’aide d’une touche défensive pour l’aider sur son chemin dans). Le dernier but a été marqué par le remplaçant Isco, qui a tapé sur une passe de Vinícius Júnior dans la surface. 6-1 le score final, avec une victoire empathique gardant le Real Madrid en tête du classement. Qu’avez-vous pensé du jeu ? Assurez-vous de vérifier trois réponses et trois questions de la victoire ici.