Réaction UFC 266: Le combat de l’année, le retour de Nick Diaz et Valentina domine (encore)

EN DIRECT de Spotify Greenroom, Ariel, Chuck et Petesy réagissent à un événement principal INSANE UFC 266 entre Alexander Volkanovski et Brian Ortega qui pourrait bien être le meilleur candidat pour le meilleur combat de 2021. Ensuite, les gars discutent de leurs sentiments mitigés à propos de regarder Nick Diaz ce soir et si les fans doivent s’attendre à voir Diaz se battre à nouveau pour l’UFC (20:05). De plus, quelques réflexions sur ce qui reste pour Valentina Shevchenko au poids mouche (42:50), la photo compliquée du titre des poids coq masculin, la dernière arrestation de Jon Jones (1:05:25), et plus encore.

Hôtes : Ariel Helwani, Chuck Mindenhall, Petesy Carroll

Producteur : Troy Farkas

