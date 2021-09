Réactions au “I love Jake Paul” de Tyron Woodley : “Maintenant tu es sa chienne”

in

Tyron Wodoley s’est fait tatouer “I love Jake Paul” après avoir perdu contre lui et maintenant nous connaissons les réactions du MMA et de la boxe via les réseaux sociaux. Personne ne veut manquer l’occasion de donner son avis sur ce nouveau chapitre de l’histoire entre les deux boxeurs. Rappelons que l’ancien UFC l’a fait car c’était une mise en scène que tous les deux ont fait avant le combat. Bien que ce ne soit pas exactement comme le design qui avait vu le jour.

Réactions au tatouage “I love Jake Paul”

«J’ai vu certains des tatouages ​​pour lesquels vous avez PAYÉ. Ne prétendez pas que pour 2 000 000 $ que Mike Tyson ne le lui ferait pas en face«.

“Wow. C’est triste. Maintenant tu es sa chienne«.

«Je suppose que le contrat ne disait pas ”tatouage permanent”«.

Nous allons maintenant voir comment Jake Paul vs. Tyron Woodley après le match, après que “The Chosen One” a dit qu’il voulait se venger, que le youtuber aussi célèbre l’a rejeté alors qu’il n’avait pas encore eu le tatouage. Ils peuvent s’affronter à nouveau, bien qu’en réalité Paul puisse ne pas être intéressé parce qu’il l’a en fait vaincu. Vous voudrez certainement un type de combat différent, contre un adversaire plus réputé. Pour l’instant, aucun nom n’a été confirmé.

