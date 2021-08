Réactions au transfert de Marcel Sabitzer au Bayern Munich

Lorsque le transfert de Marcel Sabitzer au Bayern Munich est devenu officiel plus tôt, cela a marqué la fin d’une saga estivale qui a également fait quelques plongeons avant de se concrétiser.

Sabitzer, lui-même, était heureux de voir enfin le processus se terminer.

« Je suis ravi d’avoir l’opportunité de jouer pour le FC Bayern. Enfant, mon maillot du Bayern était ma fierté et ma joie – j’en ai un nouveau à Noël chaque année », a déclaré Sabitzer sur le site Web du club. “Je vais tout donner pour ce club, je veux gagner le plus de matches possible et bien sûr récolter plein de titres.”

Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, était ravi d’acquérir un joueur aussi précieux à un prix aussi dérisoire.

« Marcel Sabitzer offre tout ce dont un joueur du FC Bayern a besoin. En plus de cela, il n’aura pas besoin de longtemps pour s’installer car il connaît déjà bien la philosophie de notre entraîneur Julian Nagelsmann », a déclaré Kahn.

Quant au directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic, renforcer l’effectif de son club avec un si bon joueur a été une réussite époustouflante.

« Nous sommes très heureux d’avoir amené Marcel Sabitzer au FC Bayern. Marcel est un très bon footballeur, il a une bonne mentalité, il est très ambitieux et il a assumé des responsabilités sur et en dehors du terrain en tant que capitaine du RB », a déclaré Salihamidzic. «Notre entraîneur le connaît très bien et quel leader il est. Nous sommes impatients de l’avoir.