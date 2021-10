Réactions avec des emojis aux messages WhatsApp, de plus en plus proches | La technologie

Comme le révèle la nouvelle fonction détectée par WABetaInfo, il semble que les réactions avec des emojis aux messages WhatsApp arriveront sous peu.

WhatsApp est l’application de messagerie la plus utilisée dans de nombreux pays du monde, mais la plateforme appartenant à Facebook sait qu’elle ne peut pas se reposer sur ses lauriers.

La concurrence est très forte et tout faux pas peut entraîner une perte importante d’utilisateurs. Sans aller plus loin, après la chute que Facebook, Instagram et WhatsApp ont subie il y a quelques jours, Telegram a enregistré 70 millions de nouveaux utilisateurs en seulement 6 heures.

Pour cette raison, WhatsApp prépare constamment de nouvelles fonctions pour fidéliser les utilisateurs. L’un d’eux concerne les réactions avec des emojis aux messages, une fonctionnalité que l’application de messagerie a commencé à développer à la fin de l’été.

C’est une fonction que l’on peut déjà voir dans divers réseaux sociaux, comme Facebook ou Instagram, et qui a pour but d’accélérer les conversations.

Être administrateur d’un chat de groupe sur WhatsApp ou Telegram peut sembler simple, mais cela peut devenir une tâche compliquée en cas de crime.

Pour le moment, nous ne savons pas en profondeur comment cette fonctionnalité fonctionnera, mais tout indique que Cela nous permettra de réagir aux messages que nous recevons dans les discussions individuelles et de groupe avec un emoji.

Maintenant, dans WABetaInfo, ils ont détecté une nouveauté qui nous offre plus de détails sur cette nouvelle fonction. Ils l’ont découvert dans la version bêta de WhatsApp pour iOS, et c’est le système de notification de réaction.

Jusqu’à présent, nous savions que WhatsApp afficherait un message dans le chat indiquant si nous avions reçu une réaction, mais nous ne connaissions pas plus de détails. Maintenant, nous pouvons voir que Nous aurons la possibilité d’ajuster les notifications des réactions à notre convenance.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous dans la capture d’écran, une nouvelle section apparaîtra bientôt dans le menu Paramètres> Notifications WhatsApp.

Sous la rubrique Notifications de messages Nous verrons les notifications de réaction, ce qui nous permettra d’indiquer si nous voulons que l’application nous montre ces avis, ainsi que de choisir le son que nous aimons le plus. Par conséquent, en plus de voir un avis texte dans le chat en question, WhatsApp nous montrera des notifications chaque fois que quelqu’un réagit à l’un de nos messages.

Cette fonctionnalité est encore en phase de test, nous ne pouvons donc pas encore l’utiliser. Pour le moment, nous ne savons pas quand il sera disponible dans la version stable.