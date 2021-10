Réactions d’après-match: Dino Toppmöller du Bayern Munich fait de son mieux pour que Julian Nagelsmann devienne Wally Pipp

L’entraîneur par intérim du Bayern Munich, Dino Toppmöller, n’a pas eu la tâche facile.

Après que Julian Nagelsmann est tombé avec COVID-19 plus tôt cette semaine, l’entraîneur adjoint a dû prendre les rênes et guider le Bayern Munich à travers un match de Ligue des champions contre Benfica et un match de Bundesliga contre Hoffenheim – au minimum, le relais pourrait être plus long.

Jusqu’à présent, tout va bien pour le joueur de 40 ans, cependant.

« Nous avons remporté les deux matchs 4-0 et avons poursuivi la bonne série des dernières semaines. Nous serons heureux lorsque Julian reviendra. Nous devons attendre et voir (quand). Cela dépend de son état et des tests », a déclaré Toppmöller (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia).

Toppmöller a été aidé dans ses efforts pour garder tout dans la bonne direction par le retour de Kingsley Coman, qui a fière allure lors de ses dernières apparitions.

«Nous sommes tous heureux que King (Coman) soit de retour et qu’il se comporte bien. Il s’est bien entraîné et a montré qu’il voulait faire partie du onze de départ. Il a fait un excellent match à Lisbonne et l’a confirmé avec son camée aujourd’hui », a déclaré Toppmöller.

