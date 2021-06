Réactions d’après-match: l’Allemand Robin Gosens parle de sa performance d’homme du match contre le Portugal

Robin Gosens a reçu pas mal de critiques après le match d’ouverture de l’Allemagne à l’Euro 2020 contre la France – y compris des cris de fans du Bayern Munich pour son affrontement avec Benjamin Pavard. Cependant, les fans de Die Mannschaft chantent maintenant ses louanges après une superbe performance contre Cristiano Ronaldo et le Portugal. Après le match, le joueur de l’Atalanta a parlé de son jeu :

«Cela semble irréel. Pour moi, une soirée incroyable. Un match qu’il fallait absolument gagner. Un objectif, impliqué dans deux objectifs, vous ne pouvez pas souhaiter plus. Je me suis senti bien intégré dans le jeu dès le début, j’étais très recherché par mes coéquipiers — bien sûr j’en suis content. Au final : de classe mondiale !

La classe mondiale n’est pas quelque chose que beaucoup ont utilisé pour caractériser l’équipe nationale allemande ces dernières années, mais après une solide performance, l’Allemagne a ses trois premiers points du tournoi. À propos de la victoire d’aujourd’hui, Gosens a déclaré : « Je pense que nous nous sommes récompensés offensivement. Aujourd’hui, nous avons fait mieux dans notre performance offensive. Les fans ont célébré, nous nous sommes poussés les uns les autres. C’est génial! Nous voulons en profiter – et ensuite nous irons à plein régime contre la Hongrie. »

On a également demandé à Gosens s’il avait le sentiment que ce serait son jeu. Il a répondu : « Je l’ai déjà ressenti hier. Toutes les équipes de tournage qui étaient là ont vu que Jogi nous avait fait tirer dessus. C’était un jeu de tout ou rien. Il y avait beaucoup de pression sur la bouilloire.

Peu de temps avant de sortir, Gosens a marqué une tête forte qui a été assistée par Joshua Kimmich du Bayern. C’était le premier but international de Gosens. Il a expliqué ce que cela signifiait pour lui de marquer pour l’Allemagne aux Championnats d’Europe : « Vous pouvez me pincer si vous voulez, mais même alors, je ne le croirai pas. C’est vraiment cool! Marquer un but pour l’équipe nationale est toujours formidable et aussi un but si important pour notre progression future dans le tournoi. C’est là que je descends.

Avant même que le match ne reprenne après son but, Gosens a été remplacé. Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait d’avoir été remplacé à la 60e minute, Gosens a déclaré: «Je me moque de mes adducteurs qui me font un peu mal depuis un moment maintenant. Heureusement, l’entraîneur m’a laissé un peu sur le terrain pour que je puisse encore marquer le but.

À la fin de la journée, Gosens a marqué un but, aidé le but de Havertz, aurait reçu la passe décisive sur le premier but – s’il n’avait pas été marqué contre son camp, et a également été impliqué dans l’accumulation qui a conduit au deuxième but. but. Un grand revirement après pour l’Allemagne et Gosens après leur premier match décevant mercredi.