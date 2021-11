Réactions d’après-match : Leon Goretzka s’exprime sur la victoire du Bayern Munich sur Fribourg

Leon Goretzka a ouvert le score pour le Bayern Munich à la 30e minute du match d’aujourd’hui, avec un brillant travail d’équipe entre lui et son coéquipier allemand Thomas Müller. Interrogé sur le but après le match, Goretzka savait que Müller serait là, même s’il ne l’avait pas vu.

« J’ai joué le ballon à Thomas devant le but à l’aveuglette parce que je savais qu’il était là », a expliqué le milieu de terrain. « Cela est simplement dû à notre conscience de la position. » Müller a joué le ballon en arrière et Goretzka a inscrit son deuxième but de cette saison de Bundesliga.

Goretzka a également félicité un autre coéquipier du Bayern et de l’Allemagne, Manuel Neuer. « C’est le meilleur gardien du monde et nous sommes très heureux de l’avoir. Il y avait une citation à son sujet dans le documentaire d’Amazon que j’ai beaucoup aimé : « Si vous marchez derrière lui, vous avez une confiance absolue. » Et c’est comme ça. » Neuer s’est imposé à quelques reprises – à la fois à l’intérieur de la surface et dans son rôle habituel de gardien de balayeur.

Malheureusement, Neuer et le Bayern n’ont pas été en mesure de garder une feuille blanche – quelque chose qui semble être plus insaisissable cette saison et durer plus que jamais. Goretzka a été interrogé sur l’importance du deuxième but dans ce match. « Le 2-0 était extrêmement important. Vous pouvez toujours collecter un objectif. Le 2-0 a été décisif.

Goretzka a aidé le Bayern à infliger à Fribourg sa première défaite de la saison et à rester assuré au sommet du classement de la Bundesliga avant cette pause internationale.