On a vu la Dune de Denis Villeneuve ! Ne vous inquiétez pas, aucun détail, et certainement aucun spoiler, ne sera donné dans l’émission de cette semaine ; Cependant, nous souhaitons vous faire part de toutes nos réflexions générales sur notre film le plus attendu de l’année.

Également dans l’émission de cette semaine, le merveilleux réalisateur Gavin O’Connor se joint à l’émission pour discuter de Warrior (avec Tom Hardy, Joel Edgerton) pour son 10e anniversaire. Nous obtenons de nombreux détails sur les motivations sous-jacentes du film à partir de sa vie personnelle, un retour sur son week-end d’ouverture raté au box-office et nous obtenons la confirmation d’une nouvelle série basée dans l’esprit du film qu’il a actuellement en développement. Enfin, nous avons également annoncé le retour de Ben Affleck et Jon Bernthal pour deux autres suites de The Accountant.