Réactions de Kanye West « Donda » avec Van Lathan

in

Charles Holmes est rejoint par son co-animateur des Midnight Boys, Van Lathan, pour décomposer Donda de Kanye West, qui est finalement arrivé dimanche (0h00). Ensuite, le producteur Justin Sayles vient discuter du retour de Kendrick Lamar sur “Family Ties” de Baby Keem (42:30) avant que Logan Murdock de Real Ones n’appelle pour décomposer la chanson et son échange de texte avec Charles et Justin grincheux (54:00 ).

Hôte : Charles Holmes

Invités : Van Lathan, Logan Murdock et Justin Sayles

Producteur : Justin Sayles

Producteur associé : Lani Renaldo

S’abonner: Spotify