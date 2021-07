Réactions de Naomi Osaka à l’allumage de la vasque olympique,

Naomi Osaka a tenu la torche olympique et allumé la vasque olympique lors de la cérémonie d’ouverture de vendredi, un immense honneur dont elle se sent extrêmement reconnaissante. S’exprimant sur Instagram, le quadruple champion de tennis du Grand Chelem a écrit “Sans aucun doute la plus grande réussite sportive et le plus grand honneur que j’aurai jamais eu dans ma vie. Je n’ai pas de mots pour décrire les sentiments que j’ai en ce moment, mais je sais que je suis actuellement rempli de gratitude et gratitude ❤️ je vous aime les gars merci.”

Selon Mike Tirico de NBC Sports (via People), Naomi – qui représente le Japon en tennis simple féminin – disputera son premier match dimanche après avoir été repoussé d’une journée afin qu’elle puisse participer à la cérémonie.

La cérémonie d’ouverture de cette année a eu beaucoup moins de participants que les années précédentes en raison de la pandémie de coronavirus, mais le message était toujours celui de l’unité. “Aujourd’hui est un moment d’espoir”, a déclaré le président du Comité international olympique Thomas Bach, via CNN. “Oui, c’est très différent de ce que nous avions tous imaginé. Mais chérissons ce moment car enfin nous sommes tous ici ensemble : le athlètes de 205 comités nationaux olympiques et de l’équipe olympique des réfugiés du CIO, vivant sous un même toit dans le village olympique. C’est le pouvoir unificateur du sport. C’est le message de solidarité, le message de paix et le message de résilience. Cela donne nous espérons tous que notre prochain voyage ensemble. “

